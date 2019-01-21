İZBAN'da sözleşme 'Yüksek Hakem' tehdidi ile imzalandı

Metehan UD

İzmir

İşçilerin grevinin hükümet yasağı ile sonlandırıldığı İZBAN'da, sözleşme Yüksek Hakem tehdidi ile bitirildi. İşçilere ortalama yüzde 26 oranında zam yapılacak.

İzmir'in toplu ulaşımdaki en önemli ağlarından biri olan İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) ortak kuruluşu İZBAN'daki toplu iş sözleşme görüşmeleri tıkanmış ve Türk-İş'e bağlı Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesine üye işçiler, 10 Aralık 2018'de greve çıkmıştı. Grev 29. gününde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "şehir içi toplu taşıma hizmetlerini bozucu nitelikte" denilerek yasaklanmıştı.

Bugün İZBAN bürokratları ile Demiryol İş Sendikası arasında yapılan görüşmede anlaşma sağlandı. İşçilere toplam yüzde 26 oranında zam yapıldı. Bu teklif çıplak maaş, ikramiye, diğer ekonomik haklarla birlikte teknikerler için yüzde 22,10; makinistler için yüzde 26; teknisyenler için yüzde 24,18; operatörler için yüzde 22,96; muhasebeciler için yüzde 28,2; vezneciler için yüzde 29,38 oranına denk geliyor.

Tekniker 3 bin 125 TL, makinist 3 bin 75 TL, teknisyen 2 bin 975, istasyon operatörleri 2 bin 825, muhasabeciler, 2 bin 750 TL, gişeci veznedar 2 bin 675 TL çıplak brüt maaş maaş alacak. İkramiye ilk yıl için 90, ikinci birinci altı ay için 95, ikinci yıl ikinci altı ay için 100 gün olarak belirlendi. Makinistler için iş güçlüğü tazminatı 95 TL'den 270 TL'ye çıktı. Tekniker ve teknisyenlere 150 TL, diğer işçilere 100 TL iş güçlüğü tazminatı öndecek. 47 TL olan yakacak yardımı 70 TL olacak, eğitim yardımları yüzde 33 oranında artacak.

İZBAN'da grev yasağı sonrası zam teklifi düşürüldü

'YA İMZALAYACAKTIK YA DA YHK'YE GİDECEKTİ'

Demiryol İş İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, "Greve çıkmadaki amaçlarımıza ulaşamadık maalasef, gelişen şartlarda elde ettiğimiz sonuç bu. Altmış günlük süre sonunda bir daha greve çıkma ihtimalimiz de yok ve Yüksek Hakem'e gidecekti. Demiryol İş olarak 2018 yılında Yüksek Hakem'de 48 sözleşme bitirdik ve bir tanesinde yüzde 5 zam yok. İZBAN işçileri elinden gelen mücadeleyi verdi" dedi.

İZBAN İŞÇİLERİ EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET İSTİYORDU

Aliağa ile Selçuk arasındaki 40 istasyon ve 136 kilometrelik hat üzerinde hizmet veren İZBAN’da makinist, tekniker, teknisyen, istasyon operatörü, gişe çalışanı olarak çalışan 343 işçinin toplu sözleşme talepleri ekonomik kriz karşısındaki eriyen maaşlarında iyileştirme ve raylı ulaşım iş kolundaki diğer işçilerle aynı maaşı alabilmekti. Bunun İZBAN'a maliyeti bütçenin yüzde 34'ü civarında.