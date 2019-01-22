Grevdeki İzocam işçileri: Dayanışma bizi daha da güçlendirecek

Ali ÇELEBİ

Tugay KARAYEL

Mersin

Kristal-İş’in örgütlü olduğu İzocam’ın Kocaeli ve Mersin’de bulunan fabrikalarında TİS’teki ücret maddelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçiler greve çıktı. Ücretlerinin eridiğini, yaşanabilir bir ücret istediklerini ifade eden işçiler, işçi ve emekçilere dayanışma çağrısı yapıyor.

İzocam İşyeri Baştemsilcisi Mustafa Destili “21 yıldır çalışıyorum, bütün sosyal haklar ve ikramiyeler içinde olmak üzere 4 bin 500 lira alıyorum ama bu rakamlarda ücret alan birkaç kişiyiz. 2014 yılından bu yana sendikalaşma mücadelesi veriyoruz. İşveren önce sendikaya verdiği teklifi geri çekti, sonra da toplu iş sözleşmesi masasına oturmadı. Yaşanabilir bir ücret istiyoruz. Bunun da iki ikramiye ve enflasyon oranında artışla sağlanacağını düşünüyoruz. Bir diğer konu da işten atılan 4 arkadaşımızın işlerine geri dönmelerini istiyoruz. İşveren ise ocak ayı için 185 lira, temmuz ayı için ise 115 lira vermeyi teklif etti. Biz taleplerimiz kabul edilene kadar greve devam edeceğiz. Mersin ve Tarsus kamuoyunu dayanışma ve desteğe çağırıyoruz” diye konuştu.

9 yıllık İzocam işçisi olduğunu söyleyen Ufuk Çetin ise “2 bin 500 lira ücret alıyorum ama bunun içinde tüm sosyal haklar var. Net ücretimiz düşük. Üç çocuğum var ve hepsi öğrenciler. Kendi kendime seviniyorum iyi ki, çocuklar okula gidecek kadar büyük diye. Çünkü bebek bezi de çok pahalı. Taleplerimiz makul çünkü istediğimiz insanca yaşayacağımız bir ücret. O nedenle de grevde kararlıyız. Taleplerimiz kabul edilene kadar devam edeceğiz” dedi.

Abbas Üstün ise 7 yıldır İzocam’da çalışıyor. “11.25 lira saat ücreti alıyorum. Aldığım ücret ev kirası ve mutfak masraflarına bile yetmiyor. Giderlerimizi karşılayacak bir ücret istiyoruz, kararlıyız” diyor.

12 yıldır İzocam’da çalışan Cumali Yıldırım da şunları söylüyor: “Bir çocuğum var. 650 lira ev kirası veriyorum. Çocuk okuyor, ayda 400 lira masrafı var. Ben 2 bin lira ücret alıyorum. Kalan 1000 lira ile elektrik, su, telefon ödenecek ve mutfak masrafları karşılanacak. Bu durumda mutfak masraflarını bile karşılayacak para kalmıyor. Ekonomik kriz her şeyin fiyatını artırdı. Ücretler eridi. Çocuklarımızın geleceği için greve çıktık.”

Ahmet Gözüala, “8 yıldır çalışıyorum. Son iki yıldır kadroluyum. 10.60 TL saat ücreti alıyorum. Bu da ayda 2 bin liraya denk geliyor. Vergi dilimine girince 1800’e kadar düşüyor. 900 lira ev kirası var. Çocuğumuz var. Çok çalışıyoruz, çok emek veriyoruz ama emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Emeğimizin karşılığını almak için greve çıktık. Çok fazla bir şey istemiyoruz. Emeğimizin karşılığı olan insanca yaşayacağımız bir ücret istiyoruz. Diğer sendikalı işçiler ve kamuoyundan destek bekliyoruz. Onların desteği bizi daha güçlü yapacaktır.”