Avcılar'da "Arkadaşıma destek olur musun?" etkinliği

Bir süredir rektum kanseri ile mücadele eden ve Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji servisinde tedavi gören Ali Kirişcioğlu için arkadaşları tarafından dayanışma gecesi düzenleniyor.

24 Ocak Perşembe günü saat 20.00’de Avcılar Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde çeşitli sanatçıların katılımıyla gerçekleştirilecek geceye çağrı yapıldı.

Davetiyeler kültür merkezinin kapısından da temin edilebilecek. (İstanbul/EVRENSEL)