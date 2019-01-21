Oğlunu öldürmekten müebbet, eşini alıkoymaktan beraat

İstinaf Mahkemesi, 10 yaşındaki oğlu Yiğitcan Türkoğlu’nu öldüren Nezir Türkoğlu’nun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. Mahkeme, 4 ayrı suçtan toplamda 35 yıl 9 ay hapse çarptırılan sanığın cezasını 10 yıl 9 aya düşürdü.

İstanbul’un Fatih ilçesinde 5 Kasım 2017 tarihinde 10 yaşındaki oğlu Yiğitcan Türkoğlu’nu öldüren Nezir Türkoğlu, yerel mahkeme tarafından “Kasten yakın akrabayı öldürme”, “Öldürmeye teşebbüs”, “Kasten yaralama” ve “Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 35 yıl 9 ay hapse çarptırılmıştı. İstinaf Mahkemesi’ne taşınan dosyada Ceza Dairesi davanın duruşmalı görülmesine karar verdi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Nezir Türkoğlu Silivri Cezaevi’nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi(SEGBİS) ile bağlandı. Yiğitcan Türkoğlu’nun annesi Neriman Türkoğlu’nun avukatı ile sanık avukatı da salonda hazır bulundu.

‘Devlet görevini yapsaydı Yiğitcan yaşıyor olurdu’

AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

Duruşmada söz alan sanık Nezir Türkoğlu, önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyledi.

Bunun üzerine söz alan katılan avukatı Esin Yeşilırmak, “Müvekkilim ağır psikolojik travma altında olduğu için duruşmaya katılamadı. Şikayetimiz devam etmektedir. Biz yerel mahkemenin kararının usul ve yasaya uygun olduğunu düşünüyoruz. İstinaf taleplerinin reddini istiyoruz” diye konuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da söz alarak, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Son sözü sorulan sanık Nezir Türkoğlu, “Bir şey diyemem ki efendim. Ne diyeyim ki bu durumda?” diye belirtti.

25 YIL CEZA İNDİRİMİ

Davayı karara bağlayan ceza dairesi, yerel mahkeme tarafından sanık Nezir Türkoğlu hakkında “Kasten öldürme” suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

Daire, 35 yıl 9 ay hapis cezasında ise yeni bir karar verdi. Sanığa "Kasten yaralama" suçundan yerel mahkeme tarafından verilen 9 aylık hapis cezasını onayan daire, oğluna karşı “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçunda verilen 7 yıl 6 aylık hapis cezasını ise 10 yıla çıkardı.

Sanık Nezir Türkoğlu hakkında yerel mahkeme tarafından “Oğlunu zehirleme suretiyle öldürmeye teşebbüs" ve “Eşinin hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından verilen toplamda 27 yıl 6 ay hapis cezasını kaldırarak, bu suçlardan beraatına karar verdi.

Böylece sanık Nezir Türkoğlu'nun aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onanırken, diğer suçlardan aldığı 35 yıl 9 aylık cezası 10 yıl 9 aya düşmüş oldu. (MA)