Çanakkale'de soğuk hava deposunda patlama: 1 işçi öldü

Çanakkale'de özel bir firmaya ait soğuk hava deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Bir işçi yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: Mustafa Suiçmez/DHA