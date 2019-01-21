21 Ocak 2019 18:17
Çanakkale'de soğuk hava deposunda patlama: 1 işçi öldü
Çanakkale'de özel bir firmaya ait soğuk hava deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Bir işçi yaşamını yitirdi.
Fotoğraf: Mustafa Suiçmez/DHA
Çanakkale'de soğuk hava deposunda meydana gelen patlamada, işçi Metin Özçevik yaşamını yitirdi.
Merkeze bağlı Kepez beldesi Çınarlı köyü Dardanos mevkisinde, saat 16.30 sıralarında özel firmaya ait soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada, depo işçilerinden Metin Özçevik yaşamını yitirdi.
Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve ambulans sevk edildi.
Metin Özçevik'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi. (Çanakkale/DHA)