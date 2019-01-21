TİGEM'de çalışan taşeron güvenlik işçilerinin maaşları kesiliyor
HDP milletvekili Ayşe Sürücü Urfa'da TİGEM bünyesinde çalışan güvenlik işçilerinin maaş kesintilerini Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye sordu.
Fotoğraf: HDP Basın Bürosu
Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) arazisini koruyan güvenlik görevlilerinin maaş kesintilerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması için meclise soru önergesi verildi.
HDP Urfa Milletvekili Ayşe Sürücü, TİGEM bünyesinde çalışan güvenlik işçilerinin maaş kesintilerine ilişkin verdiği soru önergesinde; işçilerin 13 yıldır taşeron statüsünde çalıştırıldıklarına ve bu 13 yılda 3 firmanın değiştiğine dikkat çekti. Son bir yıldır Bilge Özel Güvenlik Şirketi tarafından ‘Sait Kesintileri’ adı altında çalışanlardan kesintilerin yapıldığını belirten Sürücü, güvenlik tellerinin yetersiz olmasından kaynaklı yaşanan hırsızlık olaylarında çalınan eşyaların paralarının da çalışanlardan kesildiğini dile getirdi.
YEMEK ÜCRETLERİ DAHİ KARŞILANMIYOR
Sürücü çalışanlara verilen yemek ücretlerinin ise sadece 10 günlük yemek ihtiyaçlarını karşılayabildiğini ifade etti. Konuya ilişkin görüştükleri yetkililerin ise kesintilerin TİGEM tarafından güvenlik firmasına fatura edildiğini firmanın da faturayı 165 güvenlik görevlisine bölüştürdüğünü söylediklerini belirtti.
Ayşe Sürücü Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şu soruları yöneltti:
- Taşeron statüsünde ki güvenlik görevlilerinin maaşlarının kesilmesi bilginiz dâhilinde midir?
- Asgari ücretle zor geçinen güvenlik görevlilerine oluşan zararlardan neden pay çıkarılıyor?
- 1milyon 750 bin dekarlık alanın daha fazla güvenlik görevlisine ihtiyacı olduğu bilindiği halde neden gerekli girişimler yapılmamaktadır?
- TİGEM Güvenlik görevlilerinin maaşlarının kesilmesinden dolayı oluşan mağduriyeti giderecek midir?
- Toprakların korunmasıyla sorumlu olan güvenlik şirketlerine TİGEM tarafından herhangi bir denetleme yapılmakta mıdır?
- Resmi görevliler ile taşeron görevliler eşit haklara sahip olmalarına rağmen neden sadece taşeron işçilerinin maaşları kesintiye uğramaktadır?
- TİGEM Güvenlik görevlilerinin maaşlarının kesilmesinden dolayı oluşan mağduriyeti giderecek midir?
- Toprakların korunmasıyla sorumlu olan güvenlik şirketlerine TİGEM tarafından herhangi bir denetleme yapılmakta mıdır?
- Resmi görevliler ile taşeron görevliler eşit haklara sahip olmalarına rağmen neden
- Sadece taşeron işçilerinin maaşları kesintiye uğramaktadır? (Diyarbakır/EVRENSEL)