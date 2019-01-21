TİGEM'de çalışan taşeron güvenlik işçilerinin maaşları kesiliyor

Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) arazisini koruyan güvenlik görevlilerinin maaş kesintilerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması için meclise soru önergesi verildi.

HDP Urfa Milletvekili Ayşe Sürücü, TİGEM bünyesinde çalışan güvenlik işçilerinin maaş kesintilerine ilişkin verdiği soru önergesinde; işçilerin 13 yıldır taşeron statüsünde çalıştırıldıklarına ve bu 13 yılda 3 firmanın değiştiğine dikkat çekti. Son bir yıldır Bilge Özel Güvenlik Şirketi tarafından ‘Sait Kesintileri’ adı altında çalışanlardan kesintilerin yapıldığını belirten Sürücü, güvenlik tellerinin yetersiz olmasından kaynaklı yaşanan hırsızlık olaylarında çalınan eşyaların paralarının da çalışanlardan kesildiğini dile getirdi.

YEMEK ÜCRETLERİ DAHİ KARŞILANMIYOR

Sürücü çalışanlara verilen yemek ücretlerinin ise sadece 10 günlük yemek ihtiyaçlarını karşılayabildiğini ifade etti. Konuya ilişkin görüştükleri yetkililerin ise kesintilerin TİGEM tarafından güvenlik firmasına fatura edildiğini firmanın da faturayı 165 güvenlik görevlisine bölüştürdüğünü söylediklerini belirtti.

Ayşe Sürücü Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şu soruları yöneltti: