21 Ocak 2019 17:51

Venezuela ordusu ayaklanma çağrısı yapan askerleri yakaladı

Venezuela'da yönetime karşı ayaklanma çağrısı yapan bir grup askerin yakalandığı bildirildi. 

Venezuela ordusu ayaklanma çağrısı yapan askerleri yakaladı

Fotoğraf: Pixabay

    • Paylaş

    Associated Press (AP) ajansından AA'nın aktardığına göre; Venezuela ordusundan yapılan açıklamada, silah çalan ve subayları kaçıran ulusal muhafız birliğinden bir grubun gözaltına alındığı belirtildi. 

    Ülkede üniformalı bir grubun çektiği, sosyal medyada paylaşılan bir dizi video üzerine bazı kişilerin sokaklara döküldüğü, güvenlik güçlerinin gösteri yapanlara müdahale ettiği aktarıldı. 

    Başkent Caracas'ta devlet başkanlığı sarayına 3 kilometre uzaklıkta Cotiza semtindeki gösteriye göz yaşartıcı gazla müdahale edildiği vurgulandı. 

    Videoda, bir grup üniformalı ve silahlı adam, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetini tanımayacaklarını dile getiriyor, kendisini çavuş Armando Figueroa olarak tanıtan biri, Venezuelalılara ve askerlere, isyanlarına destek için sokaklara dökülmeleri çağrısında bulunuyor. Figueroa, "Anayasayı savunmamız için sokağa inmemizi istediniz, işte buradayız. Fitili ateşlememizi istediniz, ateşledik. Desteğinize ihtiyacımız var." ifadesini kullanıyor. 

    Venezuela hükümeti ise henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı. (AA)

    ABD, Venezuela’da darbe için askeri yetkililerle görüşmüş!

    ABD, Venezuela’da darbe için askeri yetkililerle görüşmüş!

    Trump Venezuela'ya darbe çağrısı yaptı

    Trump Venezuela'ya darbe çağrısı yaptı

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    MHP, 4'ü il 200 belediye başkan adayını açıkladı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    ‘Tank palet’in özelleştirilmesi önlenecekse...

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Bizim İşçi B’miz: Sedat

     Ertan EROL
    Ertan EROL

    Sermaye ve yolsuzluk

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    Ozan Kabak transferi ve ufuktaki tehlike

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Yitirdiklerimiz
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    İZBAN'da sözleşme 'Yüksek Hakem' tehdidi ile imzalandı
    İZBAN'da sözleşme 'Yüksek Hakem' tehdidi ile imzalandı

    İZBAN'da yasaklanan grev sonrası 'Yüksek Hakem' tehdidi ile sözleşme imzalandı. İşçiler yeni anlaşma ile %26 oranında zam alacak.

    GÜNCELLENDİ
    Kerç Boğazı'nda 2 gemide yangın çıktı: 10 ölü
    Kerç Boğazı'nda 2 gemide yangın çıktı: 10 ölü

    Kerç Boğazı'nda 2 gemide çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin uyruklarının henüz belli olmadığı duyuruldu.

    İngiltere Başbakanı Theresa May, B Planını açıkladı
    İngiltere Başbakanı Theresa May, B Planını açıkladı

    İngiltere’nin AB’den ayrılışını öngören Brexit anlaşmasının Parlamentoda reddedilmesinin ardından İngiltere Başbakanı Theresa May, B Planını açıkladı.

    Oğlunu öldüren babaya 25 yıl ceza indirimi yapıldı
    Oğlunu öldüren babaya 25 yıl ceza indirimi yapıldı

    Mahkeme 10 yaşındaki oğlunu öldüren Nezir Türkoğlu’nun ağırlaştırılmış müebbet cezasını onadı. 35 yıl 9 ay hapis cezasını ise 10 yıl 9 aya düşürdü.

    #10YearChallenge: Türkiye basın özgürlüğünde 55 sıra geriledi
    #10YearChallenge: Türkiye basın özgürlüğünde 55 sıra geriledi

    Türkiye 10 yılda basın özgürlüğünde 55 sıra geriledi. 2008’de Basın Özgürlüğü Endeksinde 102. sırada yer alan Türkiye, 2018’de 157. sırada yer aldı.

    Çanakkale'de soğuk hava deposunda patlama: 1 işçi öldü
    Çanakkale'de soğuk hava deposunda patlama: 1 işçi öldü

    Çanakkale'de özel bir firmaya ait soğuk hava deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Bir işçi yaşamını yitirdi.

    MHP, 4'ü il 200 belediye başkan adayını açıkladı
    MHP, 4'ü il 200 belediye başkan adayını açıkladı

    Burdur'da Uğur Şen, Çanakkale'de Hakan Pınar, Çorum'da Kenan Şahin, Kırklareli'nde Derya Bulut aday gösterildi.

    CHP: Üsküdar'da 7 bin hayali seçmen tespit ettik
    CHP: Üsküdar'da 7 bin hayali seçmen tespit ettik

    CHP Üsküdar İlçe Başkanlığı: 7 bin seçmenin burada yaşamadığını, öldüğünü ya da göçtüğünü tespit ettik.

    Siber dolandırıcıların yeni hedefi, Netflix kullanıcıları
    Siber dolandırıcıların yeni hedefi, Netflix kullanıcıları

    GÜNCELLENDİ
    "Çukur" dizisinin ekibinden kök hücre bağışı
    "Çukur" dizisinin ekibinden kök hücre bağışı
    Kumla boğulup, toprağa gömülenlerin hikayesi
    Kumla boğulup, toprağa gömülenlerin hikayesi
    GÜNCELLENDİ
    'Kanlı Ay' tutulması gerçekleşti
    'Kanlı Ay' tutulması gerçekleşti
    Don Kişot, Türkiye'de ilk defa opera sahnesine çıktı
    Don Kişot, Türkiye'de ilk defa opera sahnesine çıktı
    IMF: Türkiye beklenenden daha fazla yavaşlayacak
    IMF: Türkiye beklenenden daha fazla yavaşlayacak

    Küresel büyüme beklentilerini düşüren IMF, Türkiye ekonomisindeki yavaşlamanın öngörülenden fazla olacağını açıkladı.

    Lise öğrencisi, okul harçlığı için çalışmaya giderken kazada öldü
    Lise öğrencisi, okul harçlığı için çalışmaya giderken kazada öldü

    Yarıyıl tatilinde okul harçlığını çıkarmak için çalıştığı butiğe giden lise öğrencisi Zinnur Tomay minibüs kazasında hayatını kaybetti.

    Akıncı Üssü davasında 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet istendi
    Akıncı Üssü davasında 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

    15 Temmuz'un yönetildiği iddia edilen Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin davada savcı mütalaasını sundu.

    Fabrikaya haciz geldi, işçiler hakları ödenmeden ortada bırakıldı
    Fabrikaya haciz geldi, işçiler hakları ödenmeden ortada bırakıldı

    İstanbul Arnavutköy’de Petek Mobilya fabrikası haciz yoluyla boşaltıldı; işçiler ücret ve tazminatları ödenmeden ortada bırakıldı.

    EMEP’ten grevdeki İzocam işçilerine dayanışma ziyareti
    EMEP’ten grevdeki İzocam işçilerine dayanışma ziyareti

    Emek Partisi, toplu sözleşmede anlaşma sağlanamadığı için Kocaeli ve Mersin’de greve çıkan İzocam işçilerine destek ziyaretinde bulundu.

    ‘100 yaşın üzerinde 6 binden fazla seçmen var’
    ‘100 yaşın üzerinde 6 binden fazla seçmen var’

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel: 100 yaşın üzerinde 6 binden fazla seçmen ilk kez oy kullanacak.

    Erdoğan: Enflasyon düştü, sebze meyvede fiyat düşmüyor
    Erdoğan: Enflasyon düştü, sebze meyvede fiyat düşmüyor

    Erdoğan: Marketlerde benim halkımı sömürme mücadelesini devam ettirenler varsa bunun hesabını sorma görevi de bizimdir ve hesabını sorarız.

    Bulgaristan'da grip salgını, 600 okulda eğitime ara verildi
    Bulgaristan'da grip salgını, 600 okulda eğitime ara verildi

    Bulgaristan'da yaşanan grip salgını nedeniyle yaklaşık 600 okulda eğitime ara verildi.

    GÜNCELLENDİ
    Başakşehir Şehir Hastanesi inşaatında kötü yemeğe isyan
    Başakşehir Şehir Hastanesi inşaatında kötü yemeğe isyan

    Başakşehir Şehir Hastanesi inşaatında çalışan işçiler yemeklerin kötü ve az verilmesini protesto etmek için yürüyüş yaptı.

    İYİ Partinin seçmen taşıma itirazları incelenmeden reddedildi
    İYİ Partinin seçmen taşıma itirazları incelenmeden reddedildi

    İYİ Partinin seçmen taşıma iddiaları ile ilgili yaptığı itirazların incelenmeden reddedildiği açıklandı.

    Meral Beştaş tecavüzden tutuklanan polisleri İçişleri Bakanı'na sordu
    Meral Beştaş tecavüzden tutuklanan polisleri İçişleri Bakanı'na sordu

    HDP'li Beştaş, İstanbul'da iki polisin bir kadına şiddet ve tecavüzünün amirleri tarafından örtbas edilmeye çalışılmasını İçişleri Bakanı'na sordu.

    ABD-YPG ortak devriyesine saldırı
    ABD-YPG ortak devriyesine saldırı

    Suriye'de ABD ve YPG'nin ortak devriyesine saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi. (Fotoğraf: Arşiv)

    Arap Birliği ekonomi zirvesine zayıf katılım damgasını vurdu
    Arap Birliği ekonomi zirvesine zayıf katılım damgasını vurdu

    Lübnan’da dördüncüsü düzenlenen Arap Birliği Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Zirvesi devlet liderlerinin katılmaması nedeniyle zayıf geçti.

    Marmaray Ayrılık Çeşmesi İstasyonu test çalışmaları için kapatıldı
    Marmaray Ayrılık Çeşmesi İstasyonu test çalışmaları için kapatıldı

    Marmaray’da Ayrılık Çeşmesi İstasyonu entegrasyon ve test çalışmaları nedeniyle 1.5 ay kapalı kalacak.

    İZBAN'da grev yasağı sonrası zam teklifi düşürüldü
    İZBAN'da grev yasağı sonrası zam teklifi düşürüldü

    İZBAN yönetimi daha önce yüzde 30 oranında verilen zam teklifini yüzde 26'ya düşürdü. Teklifin geri çekilmesine tepkiler geldi.

    Adana'da bir erkek tartışma bahanesiyle eşini öldürdü
    Adana'da bir erkek tartışma bahanesiyle eşini öldürdü

    Adana'da bir erkek, tartışma bahanesiyle eşini bıçaklayarak öldürdü.