Lise öğrencisi, okul harçlığı için çalışmaya giderken kazada öldü

Denizli'de, yarıyıl tatilinde okul harçlığını çıkarmak için çalıştığı butiğe giderken minibüsün çarpması sonucu lise öğrencisi 16 yaşındaki Zinnur Tomay yaşamını yitirdi.

Sabah 08.30 sıralarında, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi Eski Sarayköy Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Zinnur Tomay'a şehir içi yolcu minibüsü çarptı. Zinnur Tomay, minibüsün altında yaklaşık 10 metre sürüklendi. Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde 10'uncu sınıf öğrencisi olan Zinnur Tomay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

HARÇLIĞINI ÇIKARMAK İÇİN İŞE GİDİYORDU

Tomay'ın, yarıyıl tatilinde okul harçlığını çıkarmak için bir butikte çalıştığı, kazanın da işe gittiği sırada meydana geldiği öğrenildi. DHA'nın aktardığına göre dört kardeşin ikincisi olan Tomay'ın anne ve babasının da bir tekstil atölyesinde çalıştığı ifade edildi.

Tomay'ın cansız bedeni, savcının kaza yerindeki incelemesinin ardından, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi. Minibüs şoförü Kaya ise gözaltına alındı.

Zinnur Tomay, Kale İlçesi Kayabaşı Mahalle Cami’nde kılınacak ikindi namazının ardından Kayabaşı Mezarlığında toprağa verilecek. (HABER MERKEZİ)