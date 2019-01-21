21 Ocak 2019 16:31
Akıncı Üssü davasında 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet istendi
15 Temmuz'un yönetildiği iddia edilen Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin davada savcı mütalaasını sundu.
Fotoğraf: Elif Öztürk/AA
15 Temmuz darbe girişiminin yönetildiği iddia edilen Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davada, Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını sundu. Sanıkların, "anayasal düzeni ihlal", "vatandaşların şehit edilmesi", ve "cumhurbaşkanına suikast girişimi" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi. Savcının mütalaasında istediği cezalar şöyle:
- Akıncı'da darbeyi yönettiği iddia edilen sivil sanıklar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş için 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.
- Darbe girişimini Akıncı Üssü'nde sivillerle yönettiği söylenen 16 asker için 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.
- Savcı, Polis Özel Harekat Başkanlığını bombalayan eski pilot Uğur Uzunoğlu'nun, 45 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.
- Emniyet Havacılık Başkanlığında 7 polisin ölümüne neden olan pilotlar Mehmet Çetin Kaplan ve Ertan Koral'ın 8'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.
- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde 15 kişinin ölümüne neden olan eski pilot üsteğmen Müslüm Macit'in 16 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.
- TBMM, TÜRKSAT ve Polis Özel Harekat Başkanlığını bombalayan pilot Hüseyin Türk hakkında 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.
- Savcı, 15 Temmuz'da TBMM'yi bombalayan eski pilot Hasan Hüsnü Balıkçı hakında 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.
- 15 Temmuz'da Gölbaşı'ndaki Polis Havacılık Dairesi Başkanlığını vuran eski pilot yarbay Mustafa Azimetli için 79 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi.
- Darbe girişimi sırasında hava trafiğini yöneten eski 141. Filo Komutanı yarbay Hakan Karakuş için 79 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi.
- 15 Temmuz'da pilotlara bombalama talimatlarını veren eski yüzbaşılar Mustafa Mete Kaygusuz ile Ahmet Tosun için 79'ar kez müebbet hapis istendi.
- Akıncı Üssü davasında savcı, firari sanıklar FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen ve Adil Öksüz hakkındaki kamu davasının ayrılmasını istedi.
- Akıncı Üssü davasında savcı, hapis cezası istediği sanıklara üst sınırdan ceza verilmesini ve haklarında takdiri indirim uygulanmamasını istedi.
- Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada, savcı 71 sanığın beraatini talep etti. (AA)