İzmir'de kuru yemiş fabrikasında yangın

İzmir Çiğli'deki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde 3 bin metrekarelik kuru yemiş fabrikasının imalat bölümünde çıkan ve sonrasında depo bölümüne de sıçrayan yangın, yaklaşık 45 dakikalık çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangının çıktığı dakikalarda, yaklaşık 60 personelin çalıştığı fabrikadaki işçilerin bir bölümünün molada olduğu bildirildi. Olay yerindeki itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Fabrikanın sahibi Talat Muşkara, zararın 2,5 ile 5 milyon TL arasında olduğunu belirterek, "Yangın imalat bölümünde çıkmış. Herhangi bir can kaybının olmaması sevindirici. Yapacak bir şey yok. Çalışıp daha iyisini yapacağız" dedi.

Fotoğraf: DHA

Fotoğraf: DHA