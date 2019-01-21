21 Ocak 2019 16:18Son Düzenlenme Tarihi: 21 Ocak 2019 16:45
İzmir'de çerez fabrikasında yangın
İzmir'in Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir çerez fabrikasında yangın çıktı. Yangını söndürme çalışması sürüyor.
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Fotoğraf: DHA
İzmir'in Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir çerez fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangını söndürmek için çalışmalara başlandı. (DHA)
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