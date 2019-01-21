Fabrikaya haciz geldi, işçiler hakları ödenmeden ortada bırakıldı

İstanbul Arnavutköy’de bulunan Petek Mobilya fabrikası haciz yoluyla boşaltıldı. 6 aylık ücretlerini ve tazminatlarını alamayan işçiler ortada kaldı.

Gazetemize ulaşan Petek Mobilya işçileri, “250 kişiydik, arkadaşlarımız koşullara dayanamayınca çıktı. 110 kişi kaldık. Haciz yoluyla fabrika boşaltıldı. 6 aydır ücret alamadık. İşten çıkacağız tazminatımızı alamıyoruz. Haczi gerekçe gösteriyorlar” dedi.

3-4 aydır çalışmadıklarını ancak alacakları için her gün fabrikaya geldiklerini ifade eden işçiler, “Şu an depoda bir mamul kaldı. Bugün yarın ona da sıra gelir. Yetkililere sesimizi duyurmaya çalışıyoruz” diye konuştu. (İstanbul/EVRENSEL)