EMEP’ten grevdeki İzocam işçilerine dayanışma ziyareti

Kristal-İş’in örgütlü olduğu İzocam’ın Kocaeli ve Mersin’de bulunan fabrikalarında TİS’teki ücret maddelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçiler greve çıktı. Grevin 4. gününde EMEP Gebze İlçe Örgütü Dilovası’daki işçileri ziyaret etti. EMEP üyeleri, “Diğer fabrikalardaki işçi ve emekçilerin mücadelesiyle birleştirilmesi için üzerimize düşeni yapacağız” dedi. İzocam işçileri ise “Bu ziyaretler bizim için oldukça önemli. Moralimiz iyi. Soğuk hava şartlarında başladık greve. Ama hiçbir şey bizi yıldıramayacak. Dayanışma içinde kazanacağımızdan kuşkumuz yok” dedi.

İzocam İşyeri Temsilcisi Turan Akman, “İzocam’da 3 senedir çalışıyorum. Bizimle dalga geçer gibi önerilerde bulundular. Kabul etmedik ve greve çıkmayı uygun gördük” dedi. İkramiyeler ve sosyal hakların ücretin içerisinde bulunduğunu ifade eden Akman, “Biz bunların dışarıda olmasını istiyoruz. Maaşın içinde olan haklar her gün erir. Enflasyon da vermediler, ayrıca kişiye göre zam yapıyorlar, toplusözleşmede bu olmaz. Biz de greve çıktık. Patron bizim örgütlü bir toplum olmamızı istemiyor. Bunların nedeni de bu. Kazanana kadar mücadele edeceğiz” diye konuştu. İşçilere çağrı yapan Akman, “Bugün bize yarın onlara. Tüm işçilerden destek olmalarını bekliyoruz” dedi.

2004 yılından beri İzocam’da çalışan İsa Tanrıver de “2014’te bu sendikaya üye olduk. İşveren bu süreçte mahkemeler eliyle zorluk yaşattı. Yetkiyi almamız dört beş sene sürdü. Bakanlıktan yetkimizi aldık. Birliğimizi bozmadan o kadar yıl mücadele ettik. Bu saatten sonra da birliğimizi bozamazlar. Biz hakkımızı almadan dönmeyeceğiz” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

‘ÇÖZÜM MÜCADELEDEN GEÇİYOR’

Mersin’deki İzocam işçilerini Emek Partisi ve Eğitim Sen üyeleri ziyaret etti. Kristal-İş Mersin Şube Mali Sekreteri Mustafa Hazar Oransal, “Cam işçileri olarak yıllardır verdiğimiz mücadelede defalarca işverenle karşı karşıya geldik ve her seferinde sonuç aldık. Örgütlülükte yeni ve ilk toplu iş sözleşmesi olan bir iş yeri olmasına rağmen arkadaşlarımız kararlı, moralleri yerinde. Tarsus ve Mersin halkından destek bekliyoruz, işçi kazanacak halk kazanacak, esnaf kazanacak. O nedenle halkımız işçiye destek olsun” dedi.

Eğitim Sen Tarsus Şube Sekreteri Şahin Yücel de ücretlerin eridiği şu günlerde yerel seçim arifesinde greve çıkan İzocam işçilerinin grevini desteklediklerini ve başarıya ulaşması için birlikte mücadele edeceklerini söyledi. Tarsus kamuoyunun gündemine girmesi ve halkın desteği için emek demokrasi güçlerini bir araya getirerek grevin desteklenmesini sağlayacaklarını belirtti.

EMEP GYK Üyesi Sedat Başkavak da “Bizim gibi yaşamayan, bizim gibi geçim derdi olmayan, kira, mutfak, okul ve kış hazırlığı derdi olmayan kişilerin milletvekili olduğu koşullarda grev yasakları da olur, açlık, yoksulluk da olur. Gerek İzocam işçisinin grevinin başarıya ulaşması gerekse bu durumdan kurtulmanın yolu işçi sınıfının birliğinden, dayanışmasından ve mücadelesinden geçmektedir. Süperpark Ambalaj fabrikasındaki işçiler 186. gününde bu birlik sayesinde grevlerini başarıya ulaştırdılar. İZBAN grevi yasaklandı ama mücadele devam ediyor. Flormar’da, TARİŞ’te işçiler direniyor. Emek Partisi Mersin İl Örgütü olarak ihtiyaç olan dayanışmayı örmek için birlikte çalışacağız” diye konuştu. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)