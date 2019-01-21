Tanrıkulu: 2018 yılında 3 bin 110 yaşam hakkı ihlali oldu

CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun açıkladığı 2018 yılı hak ihlali raporuna göre, 2018 yılında 3 bin 110 yaşam hakkı ihlali yaşandı. Raporda tutuklu gazeteci sayısı 258 olarak belirtildi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 2018 yılı hak ihlali raporunu açıkladı. Raporda, 2018 yılında yaşanan yaşam hakkı ihlali kapsamında 3 bin 110 ihlal yaşandı. Rapora göre, gözaltında 4, cezaevlerinde toplam 118, rasgele ateş açma, dur ihtarı, yargısız infaz olaylarında 20 kişi hayatını kaybederken ikisi çocuk olmak üzere 12 kişi yaralandı. Raporda, “kara mayınları, sahipsiz bomba ve patlayıcıların” neden olduğu hak ihlallerinde biri çocuk 2 kişi hayatını kaybederken 21 kişi de yaralandı. “Yasa dışı örgüt saldırıları” kapsamında 189 kişi yaralandı. “Faili meçhul cinayetler” kapsamında 2 kişi yaşamını kaybetti. “Silahlı çatışmalar” kapsamında ise 565 kişi yaşamını yitirirken (115 asker, 21 korucu, 383 yasa dışı örgüt üyesi, 5 sivil), 466 kişi ise yaralandı. Raporda, polis ve asker araçlarının neden olduğu ölümlere de yer verildi. Buna göre, ikisi çocuk olmak üzere 8 kişi yaşamını yitirirken, 18 kişi de yaralandı. “Kuşkulu asker ölümleri” kapsamında ise 6 asker yaşamını yitirdi.

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1923 İŞ CİNAYETİ YAŞANDI

Rapora göre, 1923 kişi ise iş cinayetlerinde yaşamını yitirirken, “sivil çatışmalar” kapsamında ise 13 kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi ise yaralandı. Raporda, kadına yönelik şiddet kapsamında 440 ihlal yaşanırken, nefret suçları kapsamında 3 ihlal, 88 hak ihlali de mültecilerde yaşandı. Raporda cezaevlerinde yaşanan işkence ve kötü muameleye de yer verildi. Buna göre, 1162 gözaltında işkence yaşandı, cezaevlerinde işkence ve kötü muamele ise en az 1159 olarak gösterildi. Raporda, “düşünce ve ifade özgürlüğü” kapsamında paylaşılan verilere göre, tutuklu olan gazeteci, yazar, yayıncı sayısı 127, beraat eden gazeteci sayısı 48, dava açılan gazeteci sayısı en az 9, gözaltına alınan gazeteci sayısı en az 150, tutuklanan gazeteci sayısı ise 258 olarak belirtildi.

SOSYAL MEDYAYA BÜYÜK BASKI

Raporda, “İfade özgürlüğü kapsamına giren olaylar nedeniyle” tutuklanan ve mahkum olan kişi sayısı 22, mahkum olan akademisyen sayısı 370, sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan ve tutuklanan kişi sayısı en az 1377, sosyal medya paylaşımları nedeniyle mahkum olan kişi sayısı 24, baskın düzenlenen basın yayın kuruluşu sayısı 7, toplatılan gazete sayısı ise 1. (İstanbul/MA)