Bakana tek soruluk önerge: Personel alımını ne zaman yapacaksınız?

CHP Manisa Milletvekili ve Tarım Orman Ve Köyişleri Komisyonu üyesi Bekir Başevirgen, Tarım Bakanlığınca hala yapılmayan personel atamalarını tek soruluk bir önerge ile meclis gündemine yeniden taşıdı.

Daha önce bir çok kez, soru önergeleri ile Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli’ye bu soruyu soran, Plan Bütçe Komisyonu görüşmelerinde bizzat Bakana bu soruyu sözlü olarak da yönelten, Tarım Bakanlığı Bütçesinin görüşüldüğü Genel Kurul aşamasında da bu konuyu dile getiren Bekir Başevirgen, hiçbir şekilde bu sorusunun yanıtlanmaması üzerine bir önerge daha verdi.

‘BAKAN YANITLAMADIKÇA BEN SORMAYA DEVAM EDECEĞİM!’

Önergesini meclis başkanlığına vermesinin ardından bir açıklama yapan Bekir Başevirgen “Bu konu, hassasiyetle takip ettiğim bir mesele. Yaşanan mağduriyetlerin hangi boyutlara ulaştığını hepimiz görüyoruz, bir tek sayın bakan buna vakıf değil anlaşılan. Eşref Fakıbaba döneminde verilmiş olan 10 bin 551 atama sözü hala yerine getirilmiyor. 150 bin kişiyi etkileyen bir mağduriyetten söz ediyoruz. Ziraat mühendisleri, gıda mühendisleri, veteriner hekimler, su ürünleri mühendisleri, orman mühendisleri ve tüm bu branşlarda teknisyen ve tekniker olarak çalışan binlerce kişi yirmi aydır ümitle bekliyor. Plan bütçe görüşmelerimiz sırasında sayın bakana bu soruyu yönelttiğimde, herhangi bir tarih vermeden yuvarlak cevaplarla geçiştirdi. Sayın Bakan yanıtlamaktan kaçındığı sürece ben sormaya devam edeceğim” dedi.

‘TASARRUF ONLARI MI BULDU?’

Kamuya önümüzdeki günlerde 20 bin öğretmen, 3 bin polis, 25 bin sağlık görevlisi, 9 bin 500 imam alınacağını hatırlatan Başevirgen, “Tarım ve hayvancılık yerlerde sürünürken bu ‘kamuda tasarruf’ söylemi yetişmiş, işinin ehli, modern tarımcılık konusunda eğitim almış kişileri mi buldu?” diyerek Bakan Pakdemirli’ye yüklendi. CHP’li vekil, “Baştan sona yanlış, aksak ve ithalat yanlısı bir tarım politikası izleniyor. Bir bakanın görev süresince ortaya koyduğu projeler daha hayata geçirilemeden, yerine bir başka bakanın gelmesi ile birlikte hepsi çöpe atılıyor. İşi artık ehillerine bırakmanın zamanı gelmiştir. Verimli tarımsal üretim, sağlıklı ve verimli hayvancılık, sağlıklı gıda ve sağlıklı ürün denetimi için lütfen artık bu atamaları yapın, yaşanan mağduriyetleri giderin” dedi. (EKONOMİ SERVİSİ)