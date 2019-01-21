CHP'li Yüceer: Atanan her 100 öğretmenden 78’i güvencesiz

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerin sorunlarını Meclis gündemine taşıdı. Son 16 yılda eğitim sisteminde gerçekleştirilen çok sayıda değişiklikle eğitim sisteminin bir kaosa sürüklendiğini ve bu durumun hem öğretmenleri hem de öğrencileri olumsuz etkilediğini belirten Yüceer, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerin yaşadığı sorunları Meclis gündemine taşıdı.

Türkiye’de aynı işi yapan kadrolu, sözleşmeli ve geçici süreli ücretli olmak üzere 3 farklı tipte öğretmenin bulunduğunu belirten Yüceer, araştırma önergesinde sözleşmeli ve ücretli öğretmen olarak görev yapan öğretmenlerin başta güvencesizlik olmak üzere pek çok sorunla yaşamak zorunda olduğunun altını çizdi. Yüceer, kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretlerine bağlı yer değiştirmeleri mümkünken sözleşmeli ve geçici süreli ücretli öğretmenlerin bu haktan mahrum bırakıldığına işaret ederek bunun insani ve vicdani olmadığını belirtti. Yüceer, sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmelerinin her yıl yenilendiğini ve iş güvencelerinin bulunmadığını, verdikleri ek dersler karşılığında da kadrolu öğretmenlere göre daha az ücret aldıklarını ifade etti.

HAKLARI SINIRLI

Kadrolu öğretmenler için yılda 40 gün rapor hakkı tanındığı halde sözleşmeli öğretmenlerde bu sürenin 30 gün, kadrolu öğretmenler için ölüm-evlilik izinleri 7 gün iken sözleşmeli için bu sürenin 3 gün olduğunu belirten Yüceer, kadrolu öğretmenlerin 10 gün babalık izni kullandığına fakat sözleşmeli öğretmen için bu hakkın 2 gün ile sınırlı olduğuna dikkat çekti.

2018 yılında atanan her 100 öğretmenin 78’inin sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerin oluşturduğunun altını çizen Yüceer “Bu oran ücretli ve sözleşmeli öğretmenlik modelinin mevcut sistemde fiilen tek atama şekli haline geldiğini gösteriyor” dedi. (HABER MERKEZİ)