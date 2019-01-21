Bakan Selçuk: Eğitimde ders sayısı düşebilir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimle ilgili her ay yeni bir proje duyuracaklarını söyledi. Selçuk, “Mart ayında ders sayıları ile ilgili açıklamalar yapılacak. Önümüzdeki yıldan itibaren uygulamaya geçecek. Yaklaşık yarı yarıya bir azalma olabilir” açıklaması yaptı.

SEKTÖRÜN İHTİYAÇLARINA VURGU

ASELSAN, TAİ ve turizm sektöründeki gibi birçok kurumla yapılan iş birlikleriyle iş garantili yüzlerce lise açılacağını belirten Selçuk şunları söyledi: “Bu liselerdeki çocuklarımız sektörün onlardan beklediği becerileri kazanacak. Türkiye ve dünyadaki iktisadi hayat dikkate alınacak. Bu liseler sabit bir müfredatta olmayacak. Örneğin bilişim sektöründe her yıl büyük değişimler oluyor. Buna göre müfredatlar da güncellenecek. Mart ayında ders sayıları ile ilgili açıklamalar yapılacak. Önümüzdeki yıldan itibaren uygulamaya geçecek. Yaklaşık yarı yarıya bir azalma olabilir. Her ay yeni, somut büyük bir projeyi açıklayacaklarını, öğrenci ve velileri bir sürprizle karşı karşıya bırakmayacaklarını anlatan Selçuk “Müfredatın değişmesi kendi başına çok etkili değil. Örneğin elinizde çok iyi bir metin olan Hamlet olabilir. Peki, bunu oynayacak kişiler kimler? İşte müfredat da böyle bir şey. Türkiye’de ilk defa müfredat değişmeden önce öğretmen eğitimlerini tamamlayacağız. Ardından diğer altyapı hazırlıkları, ders kitapları gibi çalışmalar gelecek” dedi. (AA)