21 Ocak 2019 14:39Son Düzenlenme Tarihi: 21 Ocak 2019 15:39
Kocaeli’de TEM’de kaza: 6 yaralı
Kocaeli TEM otoyulunda kaza meydana geldi. Kazada 6 kişi yaralandı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
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Fotoğraf: DHA
Kocaeli'de TEM yolu Bekirdere Rampası'nda meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla attı.
Kazada 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye kaza kırım ekibi sevk edildi.
Kaza nedeniyle TEM'in İstanbul yönü bir süre ulaşıma kapandı. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.
(Kocaeli/DHA)
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