21 Ocak 2019 14:19

Meral Beştaş tecavüzden tutuklanan polisleri İçişleri Bakanı'na sordu

HDP'li Beştaş, İstanbul'da iki polisin bir kadına şiddet ve tecavüzünün amirleri tarafından örtbas edilmeye çalışılmasını İçişleri Bakanı'na sordu.

Meral Beştaş tecavüzden tutuklanan polisleri İçişleri Bakanı'na sordu

Fotoğraf: DHA

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    HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, İstanbul'da iki polisin bir kadına yönelik şiddet ve tecavüzün üstünün amirleri tarafından üstünün örtülmeye çalışmasını Meclis gündemine getirdi. Beştaş, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’nun cevaplandırması talebiyle ilgili verdiği soru önergesinde “Suçların faili polis olduğu zaman farklı bir mekanizma mı işletilmektedir?” diye sordu.

    Kadına yönelik şiddet, cinsel taciz ve tecavüz vakalarının neredeyse her gün basında ya da kamuoyunda yer alan haberler arasında ilk sıralarda olduğuna dikkat çeken Beştaş, “Konuya ilişkin yetkili makamlarca bir duyarlılık geliştirilmediği ve çoğu kez bu vakaların üzeri örtüldüğü için kadına yönelik işlenen bu suçlar kronik bir hal almıştır. Kadına yönelik bir şiddet ve tecavüz hadisesi önceki gün İstanbul’da gerçekleşmiş olup olayın faillerinin bizzat polis olması ise konunun neden çözümsüz kaldığına ilişkin önemli ipuçları vermektedir” dedi.

    Polis kadına tecavüz etti, amirler üzerini örtmeye çalıştı

    Polis kadına tecavüz etti, amirler üzerini örtmeye çalıştı

    İstanbul’da trafik kontrolü yapan Ş.Ş. ve İ.K. adlı iki trafik polisinin Özbekistan uyruklu I.K.’yı araçtan indirerek, polis aracına alıp 4 saat boyunca alıkoyarak tecavüz ettiğini hatırlatan Beştaş şunları söyledi:

    BEŞTAŞ: FAİL POLİS OLUNCA FARKLI BİR MEKANİZMA MI İŞLETİLMEKTEDİR?

    “Ardından mağdur kadına ait 1400 TL parayı da alan polisler, I.K.’yı Yedikule civarında araçtan indirerek olay yerinden uzaklaşmışlardır. Şikâyette bulunmak için Aksaray Şehit Vedat Ulusoy Polis Merkezi Amirliği’ne giden I.K. polis memuru Y.S. ile görüşmüş ancak polis memuru Y.S.’nin “Onun da çoluğu çocuğu var, zaten it gibi pişman şu an, cezasını vereceğim, sen merak etme. Size bir daha yaklaşamaz. Yaklaştığında beni arayacaksın” diyerek şikâyet müracaatını almamıştır. Yine komiser E.S. de “O polisin komiseriyim. Cezasını kendim vereceğim. Onu başka yere süreceğim” diyerek yine şikâyet müracaatı oluşturmamıştır. Aynı gün Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü nöbetçi amiri olarak görev yapan A.B.’nin de polis memuru Y.S. tarafından bilgilendirildiği ancak onun da müştekiyi dinlemesine rağmen işlem yapılması için gerekli emri vermediği iddia edilmektedir. I.K.’nın şikâyet müracaatını almayan polisler gasp edilen 1.400 TL’yi ise mağdur I.K.’ya iade etmişlerdir. I.K.’nın arkadaşı G.K., bir gün sonra tecavüz fiilini gerçekleştiren polislere ne ceza verildiğini öğrenmek için polis merkezine gittiğinde ise kimsenin olaydan haberi olmadığı anlaşılmıştır. Şikâyet başvurusunu yapmaya çalışan I.K.’nın yeniden ifadesi alındığında ise polis memuru mağdura, “Evine git, banyo yap” diyerek başvurusunu almamıştır. I.K.’nın şikâyetini ilgili birimlere ulaştırmak için gösterdiği çaba neticesinde olay açıklığa kavuşmuş ve hem tecavüz fiilini gerçekleştiren hem de şikâyet başvurusunu almayan polis memurları gözaltına alınmıştır. Tecavüz suçunu işleyen Ş.Ş. ve İ.K. tutuklanırken diğer polis memurları ise adli kontrolle serbest bırakılmıştır.”

    BEŞTAŞ’IN CEVAPLANDIRILMASINI İSTEDİĞİ SORULAR

    • Polis memurlarının görevi suçları önlemek değil midir? Tecavüz ve gasp olayları neredeyse her gün her yerde yaşanırken polis memurlarının bu tür suçları önlemek yerine doğrudan bu suçların failleri olmalarını nasıl açıklarsınız?
    • Ş.Ş. ve İ.K.’nin bir kadını alıkoyup, tecavüz ettikleri ve parasına gasp ettikleri vakada diğer polis memurları neden şikâyet başvurusu oluşturmamışlardır? Suçların faili polis olduğu zaman farklı bir mekanizma mı işletilmektedir?
    • Suçu gerçekleştiren kişinin polis olması onların cezasız kalacağı anlamına gelmektedir?
    • Olay kamuoyuna yansımasaydı suç işleyen polis memurları tutuklanmayacak mıydı?
    • Benzeri olaylarda tecavüz suçları ile birlikte suçun failleri olan polis memurları da gizlenmekte midir?
    • Bahse konu olayda Ş.Ş. ve İ.K.’nin suçunu örtbas etmeye çalışan ve mağdura evine gitmesini salık veren Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru görevden alınmış mıdır? Mesleğine devam edecek midir?
    • Mağdurun şikâyetine rağmen şikâyet kaydı oluşturmayan polis memurları hala görevde midir? Şikâyet başvurularını almayarak suçu gizleyen polis memurları görevde kalmaya devam edecek midir?
    • Olaya ilişkin kaç polis memuru görevden alınmıştır ya da alınacaktır?
    • Aksaray Şehit Vedat Ulusoy Polis Merkezi Amirliği’nde görev yapan polis memuru Y.S. ile komiser E.S.’nin şikâyet kaydı oluşturmayarak “cezasını ben vereceğim” ifadesi ne anlama gelmektedir? Polis memurları kendi içlerinde bu suçları işleyenleri böyle mi kollamaktadır?
    • Emniyet personeli, kendi mensuplarının fail olduğu vakalarda polisleri koruma ve yasalardan muaf tutma yöntemini neye göre belirlemektedir?
    • Polislerin suç işlediği ancak buna karşın şikâyet başvurularının kabul edilmediği kaç vaka tespit edilmiştir? Buna göre suç işleyen ancak yargıya intikal etmeyen emniyet mensubu sayısı nedir?
    • Polisler tarafından işlenen suçların türleri ve dağılımı nedir?
    • Polislerin işlediği suçun cinsel suçlar kapsamında olması bu suçun gizlenmesinin sebebi midir?
    • Emniyet birimlerine yansıyan ve polislerin tecavüz suçlarının faili olduğu kaç vaka bulunmaktadır? Bu polislere karşı yaptırım uygulanmış mıdır? Kaç olay yargıya intikal etmiştir? Kaç polis görevden alınmıştır?
    • Polislerin işlediği suçlar karşısında onların korunması, aynı zamanda topluma karşı işlenmiş bir suç değil midir? Neden emniyet mekanizması ve bu mekanizmanın en üst birimi olan Bakanlığınız bu suça ortak olmaktadır?
    • Kadına karşı şiddet ve cinsel suçlara ilişkin etkin bir mücadele yönteminin oluşturulmamasının sebebi, faillerin korunuyor olmasından kaynaklanmıyor mu?
    • Bakanlık olarak emniyet birimleri içindeki suç işleyen polislerin tespiti ve gerekli yaptırımların uygulanmasına ilişkin bir çalışma yürütecek misiniz?
    • Kadına yönelik erkek şiddeti ve cinsel suçlara ilişkin polis memurlarına yönelik bir eğitim çalışması yapılması ve bu suçlarla etkin mücadele yöntemlerinin belirlenmesine ilişkin bir çalışma yürütecek misiniz? (HABER MERKEZİ)
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