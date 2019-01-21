Meral Beştaş tecavüzden tutuklanan polisleri İçişleri Bakanı'na sordu

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, İstanbul'da iki polisin bir kadına yönelik şiddet ve tecavüzün üstünün amirleri tarafından üstünün örtülmeye çalışmasını Meclis gündemine getirdi. Beştaş, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’nun cevaplandırması talebiyle ilgili verdiği soru önergesinde “Suçların faili polis olduğu zaman farklı bir mekanizma mı işletilmektedir?” diye sordu.

Kadına yönelik şiddet, cinsel taciz ve tecavüz vakalarının neredeyse her gün basında ya da kamuoyunda yer alan haberler arasında ilk sıralarda olduğuna dikkat çeken Beştaş, “Konuya ilişkin yetkili makamlarca bir duyarlılık geliştirilmediği ve çoğu kez bu vakaların üzeri örtüldüğü için kadına yönelik işlenen bu suçlar kronik bir hal almıştır. Kadına yönelik bir şiddet ve tecavüz hadisesi önceki gün İstanbul’da gerçekleşmiş olup olayın faillerinin bizzat polis olması ise konunun neden çözümsüz kaldığına ilişkin önemli ipuçları vermektedir” dedi.

Polis kadına tecavüz etti, amirler üzerini örtmeye çalıştı

İstanbul’da trafik kontrolü yapan Ş.Ş. ve İ.K. adlı iki trafik polisinin Özbekistan uyruklu I.K.’yı araçtan indirerek, polis aracına alıp 4 saat boyunca alıkoyarak tecavüz ettiğini hatırlatan Beştaş şunları söyledi:

BEŞTAŞ: FAİL POLİS OLUNCA FARKLI BİR MEKANİZMA MI İŞLETİLMEKTEDİR?

“Ardından mağdur kadına ait 1400 TL parayı da alan polisler, I.K.’yı Yedikule civarında araçtan indirerek olay yerinden uzaklaşmışlardır. Şikâyette bulunmak için Aksaray Şehit Vedat Ulusoy Polis Merkezi Amirliği’ne giden I.K. polis memuru Y.S. ile görüşmüş ancak polis memuru Y.S.’nin “Onun da çoluğu çocuğu var, zaten it gibi pişman şu an, cezasını vereceğim, sen merak etme. Size bir daha yaklaşamaz. Yaklaştığında beni arayacaksın” diyerek şikâyet müracaatını almamıştır. Yine komiser E.S. de “O polisin komiseriyim. Cezasını kendim vereceğim. Onu başka yere süreceğim” diyerek yine şikâyet müracaatı oluşturmamıştır. Aynı gün Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü nöbetçi amiri olarak görev yapan A.B.’nin de polis memuru Y.S. tarafından bilgilendirildiği ancak onun da müştekiyi dinlemesine rağmen işlem yapılması için gerekli emri vermediği iddia edilmektedir. I.K.’nın şikâyet müracaatını almayan polisler gasp edilen 1.400 TL’yi ise mağdur I.K.’ya iade etmişlerdir. I.K.’nın arkadaşı G.K., bir gün sonra tecavüz fiilini gerçekleştiren polislere ne ceza verildiğini öğrenmek için polis merkezine gittiğinde ise kimsenin olaydan haberi olmadığı anlaşılmıştır. Şikâyet başvurusunu yapmaya çalışan I.K.’nın yeniden ifadesi alındığında ise polis memuru mağdura, “Evine git, banyo yap” diyerek başvurusunu almamıştır. I.K.’nın şikâyetini ilgili birimlere ulaştırmak için gösterdiği çaba neticesinde olay açıklığa kavuşmuş ve hem tecavüz fiilini gerçekleştiren hem de şikâyet başvurusunu almayan polis memurları gözaltına alınmıştır. Tecavüz suçunu işleyen Ş.Ş. ve İ.K. tutuklanırken diğer polis memurları ise adli kontrolle serbest bırakılmıştır.”

BEŞTAŞ’IN CEVAPLANDIRILMASINI İSTEDİĞİ SORULAR