21 Ocak 2019 14:16
ABD-YPG ortak devriyesine saldırı
Suriye'de ABD ve YPG'nin ortak devriyesine saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi. (Fotoğraf: Arşiv)
Fotoğraf: DHA
Suriye’de ABD askerlerine yönelik yeni bir saldırı oldu.
AFP’nin duyurduğuna göre; ABD askerleri ve YPG’lilerin ortak devriye yapan konvoyunu hedef aldığı belirtilen intihar saldırısında 5 kişinin öldüğü belirtiliyor.
Menbic’te geçen hafta ABD askerlerine yönelik intihar saldırısı gerçekleşmişti. (DIŞ HABERLER)
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