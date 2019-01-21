CHP'li Gürer: Taşeron ve geçici işçilere kadro verilmeli

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, karayolları işçilerini sabah mesaisi öncesi ziyaret etti. Gürer, “KİT ve BİT çalışanlarıyla kamu taşeron çalışanları, mevsimlik ve geçici işçilere hemen kadro verilmelidir. Kadro alan işçiler de 2019 Kamu Toplu İş sözleşmesinden yararlanmalıdır” dedi.

İşçilerin haklarının verilmediğini ve rantçıların ülkeye egemen olduğunu ifade eden Gürer, karayolları başta olmak üzere kamuda devam eden taşeron uygulamasının ciddi mağduriyetlere yol açtığını dile getirdi. Gürer, iktidarın mahkeme kararlarına rağmen karayollarında çalışan işçilere kadro hakkını vermediğine dikkat çekerek, “696 sayılı KHK ile alınan karara göre, taşeronlara kadro veriyoruz dediler. Sizlerin de umutlarıyla oynayıp oyları aldıktan sonra kadro sorununu çözmediler. Belediyelerde dahi belediye kadrosuna alınması gerekene belediye kadrosu vermediler. İşçileri kurulan bir şirkete aldılar. Yani belediyelerin taşeronuna aldılar. Aslında onları belediyelerin kadrolarına almaları gerekiyordu. Ama yine gereğini yapmadılar” dedi.

Karayollarında çalışan birçok işçinin kadroya alınmadığını belirten Gürer, “Karayolları Genel Müdürlüğü’nde kanuna karşı hileli olarak asıl işin bir parçası olan anahtar teslimi işlerde, taşeron işçi yanında çalışan işçiler, kurumlarında derhal kadroya geçirilmelidir. KİT ve BİT çalışanlarıyla kamu taşeron çalışanları, mevsimlik ve geçici işçilere hemen kadro verilmelidir. Kadro alan işçilerde 2019 Kamu Toplu İş sözleşmesinden yararlanmalıdır” dedi.

“GREV YAPMA HAKKINI BİLE ELİNDEN ALIYORLAR”

AKP iktidarı dönemindeki grev yasaklarına da değinen Gürer, “AKP iktidarı için artık el frenini çekme zamanı geldi. Bu ülkede olan bitenden hepimiz sorumluyuz. 15 milyon sigortalı var, grev yapabilen işçi sayısı 700 bin, onda da grev kararı aldı mı erteleme kararı çıkarıyorlar. Grev yapma hakkını bile elinden alıyorlar. O hale getirdiler ülkeyi. Tüm bunlar olurken hak, hukuk, sosyal adalet nerede?” diye konuştu. (Ankara/EVRENSEL)