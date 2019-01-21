Arap Birliği ekonomi zirvesine zayıf katılım damgasını vurdu

Yusuf ERTAŞ

Lübnan’da gerçekleştirilen Arap Birliği Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Zirvesine, Arap liderlerinin neredeyse tamamının yokluğu damgasını vurdu. Zirveye Katar, Somali ve Moritanya liderler düzeyinde katılım sağlarken diğer ülkeler daha alt düzeyde temsilci gönderdi. Zirve, Lübnan’da ve Arap ülkeleri arasında yaşanan keskin bölünmeler ortasında gerçekleştirildi.

Bölge gazetelerinin çoğu, zirvenin karşı karşıya kaldığı en önemli zorluğun, birçok Arap ülkesi arasındaki farklılıklar ve krizler olduğuna dikkat çekti.

DÖRDÜNCÜ ZİRVE LÜBNAN’DA

İlk Arap Birliği Ekonomik Zirvesine 2009 yılında Kuveyt ev sahipliği yaparken, Mısır ikinci zirve olan 2011 zirvesine ev sahipliği yapmıştı. Üçüncü zirve ise 2013’te Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da gerçekleşti.

Altı yıllık aradan sonra dördüncü kez toplanan Arap Birliği Ekonomik Zirvesi Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta pazar günü gerçekleştirildi.

ZİRVENİN GÜNDEMİ

Ekonomik Zirvesi, Arap liderlerinin çoğunluğunun yokluğunda, dışişleri bakanları tarafından hazırlanan yaklaşık 29 maddelik taslak kararları görüşmek üzere toplandı.

Zirvede, “Arap gıda güvenliği, Arap Serbest Ticaret Bölgesi’nin geliştirilmesi, Arap Gümrük Birliği’nin kurulması şartlarının tamamlanması, Arap Sürdürülebilir Kalkınma 2030 stratejisi, ortak elektrik piyasasının kurulması için çalışmaların başlatılması, turizm ve kültür sektörleri arasındaki ortak çalışmaların teşvik edilmesi için stratejik vizyon, katı atıkları yönetmek ve kadın politikaları geliştirmek” gibi konular ele alındı.

ZİRVE İÇİN 10 MİLYON DOLAR

Lübnan, çok sayıda güvenlik personelinin görevlendirilmesi ve caddelerin, okulların ve kamu kurumlarının kapatılması ile zirveye ev sahipliği yapmak için 10 milyon dolar yatırım yaptı. Bununla birlikte, pek çok Lübnanlı, sekiz aydır bir hükümet yokluğunda ve baş döndürücü bir ekonomik kriz ortamında ülkenin zirveye ev sahipliği yapma kararını sorguladı. Geçtiğimiz birkaç hafta boyunca iki fırtına ülkeyi vurmuş, altyapısını tahrip etmiş ve mülteci kampları sular altında kalmıştı.

Arabnews Haber Sitesi, esnaf Ömer İtani’nin “Evlerimiz sular altında kalırken, yollar bu fırtınalar tarafından delik deşik edilirken tüm bu parayı bir zirveye ev sahipliği yapmak için harcıyorlar. Vatandaşlara yardım etmek için parayı kullanmak daha iyi olmaz mıydı?” dediğini aktardı.

SURİYE VE LİBYA İLE İLGİLİ İHTİLAFLAR

Suriye ve Libya ile ilgili ihtilaflar ve Lübnan’daki siyasi kriz zirveye yansıdı. Suriye’nin davet edilmeyip Libya’nın zirveye davet edilmesi protestolara neden oldu.

Lübnan meclisindeki Şii grubu Hizbullah ve 8 Mart İttifakı üyeleri, zirveye Şam’ın katılması için baskı yaptı ve Suriye’nin davet edilmemesi halinde zirvenin ertelenmesini talep etti.

Meclis Başkanı Nabih Berri’nin Emel Hareketi taraftarlarının, Libya bayrağını parçalayıp yakmaları üzerine Arap liderleri Lübnan’a daha alt seviyelerde katılma kararı aldı. Hemen ardından Kuzey Afrika ülkesi Libya da zirveyi boykot edeceğini duyurdu.

ABD’DEN ZİRVEYE KATILMAYIN ÇAĞRISI

Rai al Youm gazetesi, ABD’nin Arap liderlerinden Lübnan’ın zirvesine katılmamalarını istediğini öne sürdü. Gazete, “ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun bölge turu sırasında Arap liderlere Lübnan’daki olası güvenlik tehditlerini anlattığını ve katılmamalarını önerdiğini” yazdı.

Lübnan’ın siyasi güçleri ise Suriye konusunda bölünmüş durumda. Lübnan Şii grubu Hizbullah ve 8 Mart İttifakı, Suriye ile yeniden ilişkiye geçilmesi için ısrar ederken, Suudi Arabistan destekli Başbakan Said Hariri, İlerici Sosyalist Parti Lideri Velid Canpolat, Kuvvetler Partisi lideri Semir Gaga, Suriye ile yeniden ilişkiye geçilmesini şiddetle reddediyor.

Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil, zirvenin kapanışında düzenlediği basın toplantısında, “Suriye’nin yeniden Arap dünyasına dönmesi fikrine karşı olumlu yaklaşımlar gördük” dedi.

Basil, Arap Birliğine dönmesi için Suriye ile iletişime geçilmediğini, Şam yönetiminin bu konudaki tutumunu bilmediklerini belirterek, “Yalnızca Lübnan'ın görüşünü ifade ediyoruz. Suriye’nin Arap Birliğinde tekrar aktif olması, yeniden Arap dünyasına dönmesi yönünde bir adımdır” diye konuştu.

‘ÖLÜYE VURMAK HARAM’

Öte yandan Katar Emiri’nin Beyrut Zirvesi’ne ani katılma kararı “Katar siyasetinin doğasını doğrulayan bir adım ve Arap tecridini kırma arzusu” olarak değerlendirildi. Ancak Lübnan içinde bulunduğu bölünmeden dolayı 8 aydır bir hükümet kuramıyor. Zirve ile ilgili en ilginç yorum Suriye el Vatan gazetesi yazarı Firaz Dib’den geldi. Dib, “Lübnan’ı bu zirveye kim sürükledi?” diye sorduktan sonra “Arap Zirveleri, Arap Ulusal Güvenliği, Arapların Ekonomik Geleceği için Planlama gibi başlıklar tek bir başlık altında toplanmalı: ölüye vurmak haram” yorumunu yaptı.