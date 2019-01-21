Yargıdan yeni tip suç icadı: Osmanlı soyundan gelenleri aşağılama

Ekşi Sözlük internet sitesinde, Aleviler ve Osmanlı başlığı altında yapılan yorumlara tepki gösteren bir kişiye, “Osmanlı soyundan gelenleri aşağıladığı” gerekçesiyle iddianame düzenlenerek dava açıldı.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre Volkan Y., Ekşi Sözlük’te “Alevilerin sürekli Osmanlı’ya saldırması” konu başlığı altında yazılanlara tepki gösterdi.

Bunun üzerine Kocaeli’ne bağlı Karamürsel Cumhuriyet Başsavcılığı, Volkan Y. hakkında resen soruşturma başlattı ve “halkı aşağılama” suçundan cezalandırma talebiyle dava açıldı.

İddianamade, Volkan Y.’nin bu paylaşımı ile “Osmanlı soyunlan gelenleri kastettiği”, böylece atılı suçu işlediği yönünde yeterli şüphenin bulunduğu ifade edildi. Volkan Y., Bakırköy 22. Asliye Ceza Mahkemesi’nde talimatla ifade verdi. (HABER MERKEZİ)