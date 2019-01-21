İran'da eylemdeki şeker işçilerinin temsilcisi yeniden gözaltında

İran'da işkence gördüğü iddialarıyla gündeme gelen işçi temsilcisi İsmail Bahşi yeniden gözaltına alındı. Heft Tepe Sendikası'na ait sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Bahşi'nin dün gece emniyet güçleri tarafından gözaltına alındığı duyuruldu. Açıklamada, Bahşi'nin nereye götürüldüğünün bilinmediği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İran'ın güneyindeki Huzistan eyaletinin Şuş şehrindeki Heft Tepe Şeker Fabrikası işçileri, 4 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle kasım ayı boyunca günlerce süren gösteriler düzenlemişti. Yüzlerce işçinin katıldığı gösterilerde, işçi temsilcilerinden İsmail Bahşi ve bazı işçiler 18 Kasım'da gözaltına alınmıştı.

İşçi temsilcisi Bahşi, iki hafta önce Instagram hesabından paylaştığı mesajında, yaklaşık bir aylık gözaltı süresince ‘ağır işkence’ gördüğünü iddia ederek, İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi'yi suçlamıştı.

İşkence iddiaları sosyal medya ve kamuoyunda tepki çekince Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu, İsmail Bahşi hakkındaki işkence iddialarını incelemek için toplanma kararı almış, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de iddiaların hassasiyetle incelenmesi talimatını vermişti.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, Bahşi'nin “yasa dışı komünist bir örgüte üye olduğunu” ileri sürerken, İran Genel Başsavcısı Muhammed Cevad Muntazeri de salı günü yaptığı açıklamada, Bahşi hakkındaki incelemenin tamamlandığını ve işkence iddiasının doğru olmadığını ifade etmişti.

İşçi temsilcisi Bahşi, cumartesi günü İran devlet televizyonunda yayımlanan “Başarısız Proje” adlı programda, Gam Komünist Örgütü'ne mensup olduğunu söylemiş, Bahşi'nin avukatı Ferzane Zeylabi ise söz konusu programın psikolojik baskı altında gerçekleştiğini öne sürmüştü. (AA)