İsrail'den Suriye'deki İran hedeflerine saldırı: 4 ölü

İsrail'den Suriye'deki İran hedeflerine saldırı

İsrail, Suriye'deki İran güçlerine ait hedeflere havadan saldırdı. Rusya kaynakları saldırıda 4 Suriye askerinin hayatını kaybettiğini iddia etti.

İsrail, Suriye topraklarında İran Devrim Muhafızları'na bağlı özel güç Feylak el-Kudüs'e ait hedeflere hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. İsrail ordusundan sabah saatlerinde yapılan yazılı açıklamada, “İsrail savunma ordusu, şu saat itibariyle Suriye'de Feylak el-Kudüs'e ait hedefleri vuruyor” denildi. Açıklamada, Suriye hükümetine de İsrail topraklarını ya da güçlerini hedef almaması konusunda uyarı yapıldı.

İsrail ordusu, yaptığı ikinci bir yazılı açıklamayla saldırıya ait yeni detayları kamuoyuyla paylaştı. Hava saldırılarının dün işgal altındaki Golan Tepelerine atılan ve İsrail'in hava savunma sistemi ‘Demir Kubbe’ tarafından imha edilen rokete yanıt olarak düzenlendiği dile getirilen açıklamada, “Feylak el-Kudüs'e ait eğitim kampları ve mühimmat depolarının da aralarında bulunduğu çok sayıda hedef vuruldu” ifadesine yer verildi.

Suriye'deki hava savunma sistemlerinin İsrail saldırılarına karşı koymak için ateşlendiği kaydedilen açıklamada, “Açık uyarımıza rağmen Suriye'ye ait karadan havaya füzeler ateşlendi. Buna yanıt olarak Suriye ordusuna ait çok sayıda hava savunma sistemini de vurduk” denildi.

SANA: FÜZELER HEDEFİNE ULAŞMADAN ENGELLENDİ

Öte yandan, Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın askeri bir yetkiliye dayandırdığı haberde, İsrail'in karadan ve havadan güdümlü füzelerle Suriye topraklarına saldırdığı, Suriye hava savunma sistemlerinin saldırıyı engellediği ve füzelerin çoğunu hedefine ulaşmadan imha ettiği kaydedildi.

SANA'da daha önce yer alan haberde ise İsrail'in söz konusu saldırısının Lübnan toprakları, El-Celil ve Taberiyye Gölü üzerinden gerçekleştiği ancak hava savunma sistemlerinin onlarcasını imha ettiği bilgisi geçildi. Füzelerin imha anına ilişkin video görüntüleri paylaşıldı.

RT: 4 SURİYE ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ

Rus televizyon kanalı Russia Today ise Rusya Savunma Bakanı'nın İsrail'in saldırısında 4 Suriye askerinin hayatını kaybettiğini, 6 askerin de yaralandığını açıkladığını duyurdu. Rusya Savunma Kontrol Merkezi de, Suriye askeri hava savunma sistemlerinin 48 saat içinde İsrail'den düzenlenen 30 füze saldırısını etkisiz hale getirdiğini duyurdu. (DIŞ HABERLER)