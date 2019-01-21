Yurt dışı üretici fiyatları 2018 yılında yüzde 33,45 arttı

Türkiye içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) 2018 yılında yüzde 33,45 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, YD-ÜFE Aralık ayında aylık bazda yüzde 1,32 gerilerken, bir önceki yılın Aralık ayına göre ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,45 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,70 arttı.

TÜİK verilerine göre, sanayinin iki sektöründe bir önceki aya göre, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 1,94 ve imalat sanayi sektöründe ise yüzde 1,31 düşüş görüldü.

Bir önceki aya göre en fazla düşüş yüzde 17,65 ile kok ve rafine petrol ürünlerinde, yüzde 2,50 ile ana metaller ve yüzde 2,40 ile diğer madencilik ve taşocakçılığı sektöründe oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre yılı Aralık’ta ayında en fazla aylık düşüş yüzde 17,65 ile enerji mallarında görüldü. (DHA)