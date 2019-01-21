21 Ocak 2019 08:00
Erdoğan ve Trump telefonda Suriye meselesini görüştü
Cumurbaşkanı Erdoğan ve Donald Trump, Suriye’den çekilme kararı ve Münbiç meselesini konuştu.
Fotoğraf: Kayhan Özer/AA
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede, Trump'ın Suriye'den çekilme kararı ve Münbiç'teki gelişmelerin görüşüldüğü bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li mevkidaşı Donald Trump ile akşam saatlerinde telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı sonrası yaşanan saldırılar değerlendirildi. Görüşmede Erdoğan, hayatını kaybeden ABD'li personel için Trump'a taziye dileklerini iletti.
İkilinin görüşmesinde, Türkiye'nin “Münbiç bölgesinde güvenliği vakit kaybetmeden devralmaya hazır olduğu” vurgulandı. (Ankara/DHA)