Profesör Doktor İlhan Berktay hayatını kaybetti

Profesör İlhan Berktay yaşamını yitirdi. Berktay için yarın Zincirlikuyu Camisi'nde cenaze töreni düzenlenecek.

Gazete Duvar'ın haberine göre Berktay'ın yaşamını yitirdiğini kızı duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan Ayşe Berktay, “Babam İlhan Berktay’ı kaybettik. Pazartesi (yarın) ikindide Zincirlikuyu mezarlığı içindeki camiden uğurlayacağız” dedi.

Babam İlhan Berktay'ı kaybettik.

Pazartesi (yarın) ikindide Zincirlikuyu mezarlığı içindeki camiden uğurlayacağız. pic.twitter.com/NpJ5hns104 — ayşe berktay (@ABerktay) 20 Ocak 2019

İLHAN BERKTAY KİMDİR?

İlhan Berktay, 1931 yılında İzmir’de doğdu. İzmir İnönü Lisesi’ni bitirdikten sonra İTÜ Makine Fakültesi’ni kazanan Berktay, aynı dönemde İstanbul Yüksek Tahsil Gençlik Derneği’ne (İYTGD) üye oldu. İki dönem dernek başkanlığı yapan Berktay, “Nâzım Hikmet’i Kurtarınız” kampanyasının ardından 1951 tevkifatında tutuklandı. Aralıklarla yaklaşık üç yıl cezaevinde kalan Berktay, üniversiteyi bitiremedi.

1949’da İYTGD’de tanıştığı Solmaz Görkmen ile 1952’de cezaevinde evlendi. 1962’de Yıldız Teknik Okulu (bugünkü YTÜ) Akşam İnşaat Bölümü’ne girip 1966’da mezun oldu. Aynı üniversitede profesör olan Berktay, Betonarme Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı, İnşaat Mühendisleri Odası, TMMOB, TÜMÖD gibi demokratik meslek örgütlerinde çeşitli görevlerde bulundu.

Mesleki alanda çeşitli makalelerin yanı sıra “Kırılma Çizgileri Teorisi ve Uygulamaları” (1988); “Plak Teorisi ve Uygulamaları” (1992); “Betonarme 1, Taşıma Gücü ve Kesit Hesapları” (3. baskı 2003) ve “Solmaz Hanım’la Bir Ömür – Aşkta ve Kavgada” (2018) kitaplarını kaleme aldı. (HABER MERKEZİ)