20 Ocak 2019 19:52
Son Düzenlenme Tarihi: 20 Ocak 2019 20:30

Fransa'da sarı yelekli kadınlar hükümeti protesto etti

Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yelekli kadınlar, düzenledikleri gösteriyle hükümeti protesto etti.

Fransa'da sarı yelekli kadınlar hükümeti protesto etti

Fotoğraf: Mustafa Yalçın/AA

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    Fransa'nın başkenti Paris'te, "sarı yelekli kadınlar" hükümete karşı tepkilerini dile getirmek için gösteri düzenledi.

    Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre sarı yeleklilerin öncü isimlerinden Priscillia Ludosky'nin çağrısıyla başkentin sembolleri arasında yer alan Eyfel Kulesi'nin önünde toplanan yüzlerce kişi, yerel saatle 12.30'da Bastille Meydanı'na yürüyüşe geçti.

    Hükümet ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı sloganlar atan kadınlar, ekonomik koşulların iyileştirilmesi talebinde bulundu.

    Senatör Esther Benbassa da gösteriye katılan kadınlar arasında yer aldı.

    Fotoğraf: Mustafa Yalçın/AA

    Ülkenin Sable kentinde de "sarı yelekli kadınlar" sokağa çıktı. Kentin merkezinde yapılan yürüyüşte polis şiddetine tepki gösterildi.

    DÜN DE ALANLARA ÇIKILMIŞTI

    Bu arada, Fransa'nın İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Nunez, BFM TV televizyonunda sarı yeleklilerin dün ülke genelinde düzenlediği gösterilerde çıkan olaylarda 300 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

    Sarı yeleklilerin paylaştığı verilere göre dünkü gösterilere yaklaşık 147 bin kişi katıldı. İçişleri Bakanlığı da dünkü gösterilere 7 bini Paris'te olmak üzere 84 bin kişi katıldığını açıklamıştı.

    Ülkede akaryakıt zamları ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak kasımda başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimi karşıtlığına dönüşen eylemler, gösterilerin 10'uncu haftasında dün de devam etti.

    Başkent Paris'te Dışişleri Bakanlığı yanındaki Invalides Meydanı'nda toplanan sarı yelekliler, yerel saatle 12.00'de İtalya Meydanı'na yürümüştü. Eylemciler, Macron karşıtı sloganlar atıp polisin protestoculara karşı uyguladığı şiddete tepki göstermişti. Akşam saatlerinde tekrar Invalides Meydanı yakınlarına gelen göstericilere polis, biber gazı ve tazyikli suyla saldırmıştı.

    Paris'in yanı sıra Rouen, Caen, Toulouse, Rennes ve Lyon kentlerinde de düzenlenen gösterilerde polisle yurttaşlar arasında gerginlik yaşanmıştı.

    Sarı yeleklilerin eylemleri 10. haftada devam etti

    Sarı yeleklilerin eylemleri 10. haftada devam etti

    PROSTESTOLAR 17 KASIM'DA BAŞLAMIŞTI

    Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine isyana ve öfkeye dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü.

    Gösterilerde şimdiye kadar 10 kişi hayatını kaybetti ve 2 binden fazla kişi yaralandı, yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı.

    Protestolarda polisin eylemcilere sert müdahalesi tepki çekmişti. (DIŞ HABERLER)

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