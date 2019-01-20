Hulusi Akar: Yeri ve zamanı geldiğinde Menbic'de gereken yapılacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin, Suriye'nin Menbic kentine operasyon düzenlenme planına ilişkin "Yeri ve zamanı geldiğinde buradaki operasyonlar da gereken de yapılacak" dedi.

Akar konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Mehmetçik, diğer harekatlarda olduğu gibi, Zeytin Dalı Harekatı'nda da bir destan yazmış, büyük bir başarı elde etmiştir. Şu anda önümüzde duran problem sahası Menbic, Fırat'ın doğusu var. Bununla ilgili hazırlıklarımız planlarımız yapıldı, lojistik desteğimiz tam. Yeri ve zamanı geldiğinde buradaki operasyonlar da gereken de yapılacak" (HABER MERKEZİ)