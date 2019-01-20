Haydarpaşa Garı’nda 367. hafta: Haydarpaşa Garı Satılamaz

Haydarpaşa Dayanışması’nın öncülüğünde 367 haftadır nöbet tutan İstanbullular gar önünde bir araya geldi. ‘Haydarpaşa Gardır Gar Kalacak’ yazılı pankartın açıldığı eylemde “Haydarpaşa Garı Satılamaz” sloganları atıldı.

Gruba Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, CHP eski milletvekili Kadir Gökmen Öğüt ve TCDD çalışanları destek verdi.

Grup adına açıklama yapan Haydarpaşa Dayanışması üyesi Tugay Kartal, ‘Haydarpaşa Dayanışması’nın mücadelesi sayesinde Haydarpaşa liman sahasına dikmek istedikleri 7 gökdelen gerek Kadıköy Belediyesi’nin gerekse Haydarpaşa Dayanışması’nın sokak ve hukuk mücadelesi sayesinde dikilemedi. Haydarpaşa için mücadelemiz önümüzdeki süreçte de devam edecek.” diye konuştu.

Eyleme katılan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ise “Haydarpaşa uzun zamandır restorasyonunun bitmesini bekliyor ama bir türlü bitmiyor. Köprüler bitti, havaalanları bitti, yollar bitti, Peki Haydarpaşa Garı niye bitmiyor? Bizim geçmişle olan bağlantılarımızın kesilmesini istiyorlar. Bizler ise bu sürece müdahale edip süreci tersine çeviriyoruz” dedi. (HABER MERKEZİ)