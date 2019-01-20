Yaklaşık 11 milyon diyabet hastasının sorunları TBMM gündeminde

Türkiye’de milyonlarca diyabet hastası bulunduğuna dikkat çeken CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, diyabet hastalarının tedavilerinde kullanılan cihazlarının SGK’nın geri ödeme listesinde yar alması, diyabetli hastalarının acısız ve doğru sonuçlar almak için kullandığı insülin pompasının da devlet tarafından karşılanması çağrısında bulundu.

Çakırözer Eskişehir’de Tip 1 Diyabet hastası çocuklar ve aileleriyle bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi. Hastaların yaşadığı mağduriyetleri Meclis gündemine taşıyan Çakırözer, hastaların tedavi masraflarının devlet tarafından karşılanması çağrısında bulundu.

FİYATLAR YÜKSEK, AİLELER MAĞDUR

Tip 1 Diyabet hastaları ve ailelerinin yaşadığı mağduriyetleri Meclis gündemine taşıyan Çakırözer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması talebiyle verdiği soru önergesinde, “Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de çocuklar büyük oranda Tip 1 Diyabet hastalığına yakalanmaktadır. Ülkemizde 11 milyona yakın Tip 1 diyabet hastası olduğu bilinmektedir. Tip 1 Diyabet hastası olan çocukların gün içerisinde sürekli şeker ölçümü yapması gerekmektedir. Çocuklar okulda, parkta, sokakta bu ölçümü yaparken, iğneli bir aparat kullanarak vücuttan ölçümü yapmaktadır. Ayda en az 250-350 kez bu ölçüm yapılmakta çocukların hem parmakları delik deşik olmakta, hem de acı çekmektedirler. Oysa hastaların her gün iğne yapmamalarını sağlayacak insülün pompası bulunmaktadır. Ancak fiyatın yüksek olması nedeniyle ailelerin bunu karşılayamamaktadır. SGK’nın bu fiyatın yarısını karşılaması çoğu diyabet hastasının bu cihazı teminini zorlaştırmaktadır” dedi.

TEDAVİ MASRAFLARINI DEVLET KARŞILASIN

SGK’nın geri ödeme listesinde yer almayan ancak güvenilirliği uluslararası ölçüm merkezlerinde test edilmiş ölçüm cihazları ve çubuklarını almak isteyenlerin belirli miktarlarda fark ödediklerini ifade eden Çakırözer, fark ödemeden cihaz almak isteyen bazı vatandaşların ise güvenmemelerine rağmen istemedikleri ürünlere yönelmek zorunda bırakıldığını söyledi. Çakırözer, “SGK’nın diyabet hastalarının şeker ölçüm cihazlarının karşılamamasından kaynaklı diyabet hastaları için hayati önem taşıyan şeker ölçüm çubuklarıyla ilgili ciddi sıkıntılar yaşandığına ilişkin haberler kamuoyunda geniş yer bulmuştur. Hastaların mağduriyetlerinin giderilmesi için tedavi masrafları devlet tarafından karşılanmalıdır” dedi.

Çakırözer, Sağlık Bakanı Koca’ya “Yurttaşlarına en iyi ve ücretsiz sağlık hizmeti sunmak bir ülkenin en temel görevleri arasında bilinmekteyken Diyabet hastalarının tedavi masrafları SGK’nın geri ödeme kapsamına alınmamasının gerekçesi nedir? SGK diyabetli çocukların tedavi masraflarının neden tamamını karşılamıyor?” diye sordu. (İstanbul/EVRENSEL)

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