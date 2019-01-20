Bakan Soylu: 26 ilde 37 bin 710 haksız adres değişikliği yapıldı

Önceki seçimlere ilişkin yaptıkları analizlerin, yerel seçimlerin diğer seçimlere göre güvenlik ihlallerinin daha fazla olduğu seçimler olduğunu gösterdiğini belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “26 doğu ve güneydoğu ilimizde 37 bin 710 adres değişikliği haksız, gerçeğe uygun olmayan şekilde yapılmıştır” dedi. Soylu ayrıca Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi. Savaş ise "Şu an elimize ulaşan resmi bir tebligat yok" dedi.

Soylu, Gaziantep'te seçim güvenliği ile ilgili toplantıda yaptığı konuşmada, “Bugün hâlâ parmak boyasının geri gelmesini önerenler, buna gerekçe olarak da milletimizin demokrasi kültürüne hakarete varacak sözde tahliller ortaya koyan modası geçmiş kalemler var. Bu kafaların Türkiye’yi geriye döndürme takıntısını anlayabilmek mümkün değildir. Bu bir gericiliktir” ifadelerini kullandı.

Soylu şöyle devam etti:

“Şu ana kadar seçimlerle ilgili yaklaşık 40 hadisenin 23’ü, muhtar adayları arasında cereyan etmiştir. Dolayısıyla bu noktada tedbirlerimize ve yönlendirmelerimize ağırlık veriyoruz.

Sosyal medyadan provakasyon oluşturmaya, toplumu manipüle ederek kitlesel hareketlilik hedefleyenlere karşı, seçime özel oluşturacağımız ‘Bilişim Suçları ile Mücadele Ekiplerimiz’ seçim sürecince görev yapacaklardır.

31 Mart yerel seçimleri, PKK’nın yapabildiği her noktada, eylem ve etkinlik göstermeye çalışabileceğini değerlendirdiğimiz bir seçimdir. Özellikle görevlendirme yaptığımız belediyelerle ciddi kan kaybetti. Burada hem prestij ve de lojistik kaynak anlamında büyük kayıpları oldu. Şimdi onları telafi etmek isteyeceklerdir. Dolayısıyla her türlü terör eylemine karşı hiçbir detay atlanmadan tedbir alıyoruz.

Nakillerle ilgili çalışmalar 2018 yılının Ekim, Kasım, Aralık aylarında doğal olarak başladı. Biz de bakanlık olarak Eylül ayında valiliklerimize yazı yazdık. Sonra bunu bir kez daha tekrarladık. Dedik ki bu dönemlerde hakikaten hem ihtiyacı ve hakkı hem de gerçekliği olmayan, seçimlerin sonuçlarında bazen birilerinin ısrarlarını kırarak, bazen manipülasyona alet olarak bir takım haksız seçmen taşımaları olabilir. Buna ait tedbir alınmasını istedik. 26 doğu ve güneydoğu ilimizde ekim-aralık dönemlerinde seçmen taşıma konusunda yaptığımız tespitlerle, 17 Ocak tarihine kadar incelenmiştir. Yani 26 doğu ve güneydoğu ilimizde 37 bin 710 adres değişikliği haksız, gerçeğe uygun olmayan şekilde yapılmıştır. Hepsi tespitli. Gerekli birimlere iletilmiştir. 37 bin 710 bin haksız adres değişikliği yapıldığını da buradan duyurmak istiyorum. Bu konuda en çok zıplayan, terör örgütünün siyasi şubesi. Çünkü seçim günü inip oy kullanmak isteyecek."

LÜTFÜ SAVAŞ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Süleyman Soylu ayrıca Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi. Soylu, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı çıkıp neler söylüyor. Madem böyle toplumu tahrik etmeye gidiyorsun, sana cevap verdik. Adam ol, sen de cevap ver. Ben bakan olarak yalan söylediğini söylüyorum. Neymiş, Altınözü, Yayladağı ve Reyhanlı'da şu anda Suriyeli kardeşlerimiz belediye başkanı adayı olsa kazanacakmış. Böyle milleti tahrik eden, millete yanlış bilgi veren, kamu sorumluluğundan uzak bir adamsın sen. Bunun için gerekli soruşturmayı başlattığımızı da söylemek istiyorum. Öyle tahrik etmeye çalışacaksın, yanına kalacak? Kamu sorumluluğu olan bir kişi olacaksın, böyle yanlışlar da yanına kalacak? Ben yanlış yapıyorsam benim de yanıma kalmasın. Bu tip manipülasyonlara hiçbirimizin hakkı yok. Halkı böyle bölmenin, yalanlarla halkın değerleri üzerinden istismar edecek bir anlayışın, hukuk açısından elbetteki gerekli değerlendirmeleri yapılıp, ortaya konacaktır."

SAVAŞ: ELİMİZE ULAŞAN RESMİ BİR TEBLİGAT YOK

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise kendisi hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılmasına ilişkin, "Şu an elimize ulaşan resmi bir tebligat yok" dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, Soylu'nun bu sözlerinin ardından yaptığı ilk açıklamada, soruşturma başlatıldığını basından öğrendiğini belirterek, "Şu an elimize ulaşan resmi bir tebligat yok" diye konuştu. (HABER MERKEZİ)