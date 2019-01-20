Ekrem İmamoğlu, muhtarlarla bir araya geldi

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, kentte görev yapan 961 muhtar ile bir araya geldi.

Şişli’de bir otelde gerçekleşen kahvaltı sonrasında konuşan muhtarlara seslenen İmamoğlu, geleceğe dair kararları muhtarlarla birlikte alacaklarını kaydederek, “Partizanlığın olmadığı, yerel duyguların ağır bastığı ortam yaratmalıyız. Ana gündemimiz çözüm olmalı” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘İstanbul’a ihanet ettik” açıklamasına göndermede bulunan İmamoğlu, “Son dönemde süreç, kutuplaşma ve partizanlaşma üzerinden yürütülüyor. Bundan uzak kalıp, dünyanın en önemli ve güzel şehrini oluşturacağız. İstanbul, tarihi barındırdığı zenginliklerle kadim bir şehirdir. ‘Kente ihanet’ cümlesini kullanacak kadar kötü bir durum var demektir” diye konuştu.

İmamoğlu, seçilmesi durumunda, muhtarlara yönelik yapacağı hizmetleri şöyle sıraladı: “Sorunlara, bilimsel ve analitik çözümler üreteceğiz. Bu birimlerde 2 sosyolog istihdam bulunduracağız. Bu şekilde yaklaşık 2 bin kişiye iş olanağı sunacağız. Mahalle meclislerini yaygınlaştıracağız.” (HABER MERKEZİ)