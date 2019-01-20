Mali'de Birleşmiş Milletler adına arabuluculuk yapan 8 kişi öldürüldü

Mali'nin kuzeyinde Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu İstikrar Misyonu (MINUSMA) birliğine yönelik saldırıda 8 barış gücü askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Anadolu Ajansı'nun yerel kaynaklardan aktardığına göre, sabah saatlerinde ülkenin kuzeyindeki Aguelhok beldesinde görev yapan MINUSMA'ya bağlı Çad birliği saldırıya uğradı. Saldırda 8 barışı gücü askeri yaşamını yitirirken en az 19 asker yaralandı.

Reuters haber ajansı da saldırıda, Birleşmiş Milletler (BM) adına arabuluculuk görevi yürüten 8 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını aktardı.

Saldırının kim ya da kimler tarafından düzenlendiği henüz açıklanmadı.

Mali'nin kuzey ve orta kesimleri, 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor. (DIŞ HABERLER)

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