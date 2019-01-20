Erdoğan, Cumhur İttifakının Ordu adaylarını tanıttı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakının Ordu adaylarını tanıttı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler oldu.
Fotoğraf: Murat Kula/AA
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP'nin Ordu adaylarının tanıtım toplantısında konuştu.
Suriye'nin kuzeyinde bulunan Afrin'e düzenlenen operasyonlarda yaşanan asker ölümlerine ilişkin Bakara Suresinden alıntı yapan Erdoğan "Afrin'deki komutanlarla görüşmede tüm askerlere seslendim. Biz onlarla Afrin'de bütün terör örgütlerini gömdük, tünellere gömdük. Aynı şekilde Cerablus'ta El Bab'da Gabar'da, Tendürek'te gömdük ve bugünlere geldik. Şehitlerimiz oldu eyvallah. Ama biz biliyoruz ki bizim dinimizde şehadetin durumu çok farklı: Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridiler ancak siz bilemezsiniz" dedi.
Erdoğan Afrin'deki saldırıya ilişkin "Gerek TSK gerek ÖSO el ele vermek suretiyle mücadeleyi sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.
Erdoğan konuşmasının ardından Ordu adaylarını tanıttı. 8 ilçede mevcut belediye başkanları yeniden aday gösterilirken, Çamaş ve İkizce ilçelerinde MHP'den adaylar gösterildi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler oldu.
Açıklanan ilçe belediye başkan adaylarının isimleri şöyle:
AKP'NİN ADAYLARI
Akkuş - İsa Demirci
Altınordu - Aşkın Töre
Aybastı - Beytullah Geçtan
Çatalpınar - Ahmet Türe
Çaybaşı - Hüseyin Semiz
Fatsa - İbrahim Ethem Kibar
Gölköy - Fikri Uludağ
Gülyalı - Talip Şen
Gürgentepe - Yaşar Şahin
Kabadüz - Yener Kaya
Kabataş - Yakup Yılmaz
Korgan - Tuncay Kiraz
Kumru - Yusuf Yalçova
Mesudiye - İsa Gül
Perşembe - Mustafa Tandoğan
Ulubey - İsa Türkcan
Ünye - Hüseyin Tavlı
MHP'NİN ADAYLARI
İkizce - Osman Kaygı
Çamaş - Mahmut Ayparçası
(HABER MERKEZİ)
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