Erdoğan, Cumhur İttifakının Ordu adaylarını tanıttı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP'nin Ordu adaylarının tanıtım toplantısında konuştu.

Suriye'nin kuzeyinde bulunan Afrin'e düzenlenen operasyonlarda yaşanan asker ölümlerine ilişkin Bakara Suresinden alıntı yapan Erdoğan "Afrin'deki komutanlarla görüşmede tüm askerlere seslendim. Biz onlarla Afrin'de bütün terör örgütlerini gömdük, tünellere gömdük. Aynı şekilde Cerablus'ta El Bab'da Gabar'da, Tendürek'te gömdük ve bugünlere geldik. Şehitlerimiz oldu eyvallah. Ama biz biliyoruz ki bizim dinimizde şehadetin durumu çok farklı: Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridiler ancak siz bilemezsiniz" dedi.

Erdoğan Afrin'deki saldırıya ilişkin "Gerek TSK gerek ÖSO el ele vermek suretiyle mücadeleyi sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuşmasının ardından Ordu adaylarını tanıttı. 8 ilçede mevcut belediye başkanları yeniden aday gösterilirken, Çamaş ve İkizce ilçelerinde MHP'den adaylar gösterildi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler oldu.

Açıklanan ilçe belediye başkan adaylarının isimleri şöyle:

AKP'NİN ADAYLARI

Akkuş - İsa Demirci

Altınordu - Aşkın Töre

Aybastı - Beytullah Geçtan

Çatalpınar - Ahmet Türe

Çaybaşı - Hüseyin Semiz

Fatsa - İbrahim Ethem Kibar

Gölköy - Fikri Uludağ

Gülyalı - Talip Şen

Gürgentepe - Yaşar Şahin

Kabadüz - Yener Kaya

Kabataş - Yakup Yılmaz

Korgan - Tuncay Kiraz

Kumru - Yusuf Yalçova

Mesudiye - İsa Gül

Perşembe - Mustafa Tandoğan

Ulubey - İsa Türkcan

Ünye - Hüseyin Tavlı

MHP'NİN ADAYLARI

İkizce - Osman Kaygı

Çamaş - Mahmut Ayparçası

(HABER MERKEZİ)