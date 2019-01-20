Makro Market işçileri eylemliklerini kararlılıkla sürdürüyor

Kayseri’de Makro Market işçilerinin hak mücadelesi devam ediyor. Konkordato ilanı sonucu mağdur olan işçiler birlikteliğini kararlılıkla devam ettiriyor. Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen Makro Market işçileri, “İşçi alacakları ön planda olsun, haklarımızı alacağız” dedi.

“İŞÇİ ALACAKLARI ÖN PLANDA OLSUN”

Makro Market işçileri adına konuşan Fatih Edebalı, “Türkiye’nin yerli en büyük market zincirlerinden Makro Market’in mağduru işçiler olarak bu gidişata bir dur demeliyiz. Marketlerin kapanış ve devir gibi nedenlerle işsiz bırakılan işçiler muhatap bulamamıştır. Eylemlikler yapmış ve Nakliyat İş’inde katkılarıyla konkordato komiseri ile görüşmelerimiz olmuştur. Bu görüşmelerde talebimiz işçi alacaklarının öne çekilmesi, işçilerin mağduriyetinin giderilmesidir” dedi.

Makro Market patronuna seslenen Edebalı, “Tüm işçiler alacaklarını alana kadar mücadelemiz sürecektir. Bu onurlu mücadele de yanımızda olan Nakliyat İş ve emekten yana kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz. Mücadeleye devam diyoruz” diye konuştu. “İşçilerinin birliği, sermayeyi yenecek”, “Kıdem hakkımız söke söke alırız” sloganlarının atıldığı eylemde işçiler bir kez daha kararlı olduklarını söyledi.(Kayseri/EVRENSEL)