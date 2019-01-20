Yalova'da Evrensel okurları dayanışma etkinliği düzenlendi

Evrensel okurları Yalova'da düzenlenen kahvaltıda buluştu. Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat'ın da katıldığı etkinliğe ilgi yoğun oldu. Evrensel okurları adına söz alan Tülin Kanpolat Demirtaş, özgür basın üzerindeki baskının her geçen gün arttığına ve Evrensel Gazetesi ile dayanışmanın önemli olduğuna vurgu yaptı.

Etkinlikte söz alan Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, gazeteciliğin suç olmadığını ve Evrensel olarak emekçilerin sesi olmaya devam edeceklerini belirtti.

KESK adına konuşma yapan SES Yalova İl temsilciliği yöneticisi Hüseyin Ercan, Evrensel'in yaşatılması için gösterilen dayanışmanın emekçilerin mücadelesini de güçlendirdiğini söyleyerek her gün bir Evrensel alma çağrısı yaptı.

Etkinliğe Emek Partisi, HDP, CHP, Eğitim Sen, SES, Tümbelsen, BES, Habersen, Hacı Bektaşı Veli Anadolu Kültür Vakfı, ADD, ÇAYEKK de destek verdi. (Yalova/EVRENSEL)