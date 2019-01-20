Eğitim Sen ve Haber-Sen'in kuruluş yıl dönümünde etkinlik düzenlendi

Eğitim Sen ve Haber-Sen’in kuruluşunun yıldönümünde KESK binasında kahvaltı etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Elazığ Eğitim Sen Şube Başkanı Musa Doğan, Eğitim Sen’in kuruluşunun üzerinden 111 yıl geçtiğini hatırlatarak kamu emekçilerinin yaşadığı baskılara dikkat çekti. Savaşa karşı barışı, laik, bilimsel, anadilinde ve kamusal bir eğitimi savunan ırkçı, cinsiyetçi eğitime, ekolojik dengeye ve doğa tahribatlara karşı mücadele eden kamu emekçilerinin OHAL yasalarıyla ihraç edildiklerini dile getirdi.

27 yıl önce kurulan Haber-Sen Genel Merkez Denetleme kurul üyesi Murat Çelikdağ da "Haber-Sen olarak sermayeye karşı emeği, gericiliğe karşı laikliği, eşitsizliğe karşı eşitliği, savaşa karşı barışı savunmaya devam edeceğiz. İlan edilen OHAL ve çıkarılan KHK’larla cehenneme dönen kan ve gözyaşının hiç eksilmediği coğrafyamızda tekrar baharın geleceğine inancımız tamdır” dedi. (Elazığ/EVRENSEL)