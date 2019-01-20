Kuzey Ormanları Savunması'ndan termik santral kapanış töreni

Eylem NAZLIER

İstanbul

Kuzey Ormanları Savunması aktivistleri Tekirdağ - Çerkezköy’de, AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel’in sosyal medya hesabından teknik sebeplerle iptal edildiği duyurulan Çerkezköy Termik Santral projesine yönelik bir kapanış töreni düzenledi.

Çerkezköy’de kurdukları termik santral bacası maketi önünde bir araya gelen yaşam savunucuları, "Trakya Termiği durdurdu, sen de ÇED'i iptal et", "Termiğe Hayır" pankartı açtı.

"TRAKYA' DAN VAZGEÇMEYECEĞİZ, KÖMÜRE KADER DEMEYECEĞİZ"

Kurulan kürsüde kısa bir konuşma yapan Kuzey Ormanları Savunması aktivistlerinden Oruç Karacık, “Ömründe hiç kömürlü santral kurmak istememiş insanlar hoş geldiniz. Yahu biz demiştik, demedik mi efendim? Buraya olmaz dedik. Hocalarımız dedi, yaşam savunucuları dedi. Yahu sağır sultan duysa o da derdi. Sonunda yola geldiniz, dediniz ki 'teknik olarak mümkün değil.’ Size Trakya'nın mis gibi havası gidecek yerine gaz odası gelecek dedik. Tabi şimdi gelip kapanış ilan edemezsiniz, mahçup olursunuz o kadar savunduktan sonra. Biz işinizi kolaylaştıralım dedik. Termiği iptal ettiniz zaten, biz de dedik ki iş resmileşsin. Evet yaşam savunucuları, termik santral kapanışını açıyorum. Darısı Rize, Kırklareli ve Türkiye'de düşünülen tüm termik santrallere. Biz demiştik demekten sıkılmayız. Teknikten anlamayanlar bilsin ki Trakya'dan vazgeçmeyeceğiz, kömüre kader demeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Karacık’ın konuşması ardından alkışlar eşliğinde baca maketi yıkıldı.

"TERMİK SANTRAL KANSERE VE ERKEN ÖLÜMLERE SEBEP OLACAK"

Eylemin ardından Kuzey Ormanları Savunması aktivistleri konuyla ilgili bir açıklama gerçekleştirdi.

Açıklamada, Trakya’da termik santral projelerinin Ekim 2016’da Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile başlandığının altı çizilerek, böylece bölgede bulunan tarım ve orman alanlarının enerji üretim alanı olarak yeniden tanımlandığını ve bunun sonucunda bölgede Çerkezköy, Vize ve Kırklareli’nde olmak üzere toplam 3 termik santral projesi olduğu belirtildi.

Tüm Türkiye’de buğdayın yüzde 12’sini, ayçiçeğinin yüzde 61’ini Trakya’nın ürettiği belirtilen açıklamada, bölgede bulunan kirleticiler sebebiyle Trakya’nın ve Kuzey Ormanları’nın hali hazırda tehdit altında olduğu vurgulandı, termik santrallerin bölgedeki kümülatif etkisinin yaşanmaz bir Trakya yaratacağı açıklandı. Termik santraller için bölgeden çıkarılarak santrallerde kullanılacak linyitin de hava kirliliği, solunum yolları sorunları, kanser, çocuklarda gelişim engeli ve erken ölümlere sebep olacağı belirtilen açıklamada, “Ergene Havzası hali hazırda can cekişirken, Kuzey Ormanları mega ve yancı projelerle talan edilirken, iklim krizi kapımızdayken bölgenin ihtiyacı olan Trakya’ya yıkım getirecek tüm projelerin bir an önce iptal edilmesidir" dendi.

"TERMİK SANTRAL PROJELERİNİ DERHAL DURDURULMALI"

Yapılan açıklamada talepler şöyle sıralandı:

Çerkezköy Termik Santral projesinin tamamiyle iptal edildiği resmi olarak duyurulmalı,

Bölgedeki diğer iki termik santral projesi bir an önce askıya alınmalı,

Projelerin önünü açan Çevre Düzeni Planı değişiklikleri ivedilikle iptal edilmelidir.

Eylem, yıkılan termik santral baca maketi önünde “Trakya termik istemiyor” ve “Zehir solumak istemiyoruz” sloganlarıyla son buldu.