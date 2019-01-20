Libya'da çatışmaları takip eden gazeteci hayatını kaybetti

Libyalı foto muhabiri ve bağımsız gazeteci Mohamed Ben Khalifa, Libya'nın başkenti Trablus'taki çatışmaları görüntülerken vurularak hayatını kaybetti.

Libya medyasında yer alan haberlere göre, Trablus'un güneyinde Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı (UMH) Trablus Koruma Gücü ile Terhune Yedinci Tugayı arasında çıkan çatışmalar sırasında bir vurulan 35 yaşındaki Mohamed Ben Khalifa yaşamını yitirdi.

AA'nın haberine göre gazetecinin Trablus'un güneyindeki Seyidi es-Sayih bölgesinde çıkan çatışmaları takip ettiği sırada şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu olay yerinde yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Libya Sağlık Bakanlığı, bu hafta başlayan çatışmalarda toplam 13 kişinin hayatını kaybettiğini ve 50’den fazla kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Libya'daki çatışmalarda 2018'de de bir foto muhabiri hayatını kaybetmişti.

Trablus'ta 4 aylık ateşkesi sonra erdiren çatışmalar geçen çarşamba günü UMH'ya bağlı Trablus Koruma Gücü'nün UMH tarafından daha önce feshedildiği açıklanan Terhune Yedinci Tugayı'na ait güçleri "kentin askeri sınırlarından çekilmemekle" suçlaması üzerine yeniden başlamıştı. (DIŞ HABERLER)

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