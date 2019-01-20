AKP Milletvekili Gülaçar: Allah bize merhamet etti ve Erdoğan'ı verdi

AKP MKYK Üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, "1990’lı yıllar bu ülke için en acı ve kayıp yıllardır. Ayrışmaların, kin ve nefret tohumların ekildiği yıllardır. Sonra Allah bize merhamet etti, içimizden bizi bilen merhamet timsali bir lider çıkıverdi. İşte bu liderin adı Recep Tayyip Erdoğan’dır." dedi.

Gülaçar, partisinin bir düğün salonunda düzenlenen Batman il, ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtım programında konuştu.

AA’nın aktardığına göre; Türkiye'nin karanlık yıllardan AKP ile aydınlık döneme eriştiğini iddia eden Gülaçar, şöyle konuştu:

"Bu ülkede gençler bilsin diye söylüyorum 1980’lı yıllarda anarşi, terör ve sağ-sol kavgası vardı. Gençler birbirlerini katlediyorlardı. Bazen aynı silah 2 farklı cinayette kullanılıyordu. Sağın adamlarını vuran silahlar solun elinde, solun adamlarını vuranlar da sağın elinden çıkıveriyordu. Bir kaos, anarşi ve kargaşa, bir güvensizlik ortamı vardı. Tabii 1990’lı yıllar bu ülke için en acı ve kayıp yıllardır. Ayrışmaların, kin ve nefret tohumların ekildiği yıllardır. Sonra Allah bize merhamet etti, içimizden bizi bilen merhamet timsali bir lider çıkıverdi. İşte bu liderin adı Recep Tayyip Erdoğan’dır."

KAYYIM ÖVDÜLER

AKP Batman Belediye Başkan Adayı Murat Güneştekin ise kayyımı överek şunları kaydetti:

"Batman’da son 2,5 yılda kayyumun yaptığı hizmetler ortadadır. Çok ekstra bir kadro ve ödenek gelmedi. Sadece kamu kaynaklarının uygun bir şekilde harcandığı ve halkın hizmetine sunulduğu zaman bu şekilde bir tablo ortaya çıkıyor. Bugüne kadar size destek veren bu milleti neden bu hizmetlerden mahrum bıraktınız. Bu millet bu hizmete layık değil miydi? Allah’ın izniyle biz geldiğimizde önümüzdeki 5 yılı Batman’ı kamu yatırımları ve belediyecilik açısından bir sanayi şehri, modern bir şehir, bir yatırım üssü haline getireceğiz."



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ÖZHASEKİ DE “SAHİP” DEMİŞTİ

Daha önce de AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Mehmet Özhaseki de “Allah bir sahip gönderdi o da Recep Tayyip Erdoğan” ifadelerini kullanmıştı. (HABER MERKEZİ)