Fransa'da kayak merkezinde yangın: 2 kişi öldü, 22 kişi yaralandı

Fransız kayak merkezi Courchevel'deki bir otelde büyük bir yangın yaşandı. Yangında en az iki kişi yaşamını yitirdi; camlardan atlayan ya da vücudunda yanıklar oluşan 22 kişi yaralandı. Yaralıların bir kısmı ciddi biçimde karbonmonoksit gazına maruz kaldığı öğrenildi. Ağır yaralanan dört kişiden üçünün helikopterle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Yangında zarar görenlerin kayak merkezinde çalışan mevsimlik işçiler olduğu belirtildi.

Yerel yetkililer, yangının henüz gün doğmadan mevsimlik işçilerin kaldığı binada başladığını bildirdi. Yangından toplamda üç bina etkilendi.

Yangını kontrol altına almak için çok sayıda araç ve 70 itfaiyeci çalıştı. Binanın önemli bir kısmının ahşap olması yangının kolayca yayılmasına sebep oldu.

Alevlerden kurtulmaya çalışan çok sayıda işçi camlardan atladı. Sosyal medyada olay yerinden görüntüler paylaşıldı. Bir videoda üçüncü kattan atlayan bir kişi görülüyor.

Yerel basında çıkan haberlerde, binanın yabancı işçiler de dahil olmak üzere yaklaşık 60 tesis çalışanına ev sahipliği yaptığı belirtiliyor.

Yangının neden çıktığı henüz tespit edilemedi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Staff accommodation above #Chanel and #Chopard caught fire early this morning #Courchevel pic.twitter.com/92WYJ1GT0U