20 Ocak 2019 13:22
İçecek ambalajlarında depozito uygulaması getirilecek
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2023 yılına kadar içecek ambalajlarında depozito uygulamasına geçileceğini açıkladı.
Fotoğraf: DHA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, içeceklerde depozito uygulamasına başlanacağını açıkladı. Kurum, "2023'e kadar tüm içecek ambalajlarında depozito uygulamasına geçeceğiz" diye konuştu.
Kurum "Katı Atık Planı (KAP) Projesi kapsamında yerel yönetimlerimiz Bakanlığımızca desteklenecektir. Böylece katı atık yönetim tesislerinin yatırımlarının tamamlanması sağlanacaktır" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1 Ocak 2019 itibarıyla tüketicilerden plastik poşetler karşılığında 25 kuruş alınması uygulamasını başlatmıştı.