Almanya’da Leyla Güven’e destek eylemleri yapıldı
Eylemlerde açlık grevindeki DTK Eş Başkanı ve HDP Milletvekili Leyla Güven’in sağlık durumuna dikkat çekildi, 'tecrit kaldırılsın' denildi.
Fotoğraf: Ali Çarman/Evrensel
Almanya’nın çeşitli şehirlerinde ‘tecrit kaldırılsın’ çağrısıyla milletvekili Leyla Güven’e destek eylemleri gerçekleştiridi.
Almanya Demokratik Kürt Toplum Merkezi’nin (NAV-DEM) çağrısıyla, binlerce kişinin katıldığı ve açlık grevindeki DTK Eş Başkanı, HDP Milletvekili Leyla Güven’in sağlık durumun kritik olmasına dikkat çekilen eylemler düzenlendi.
Stuttgart kentinde tren istasyonu karşısında bir araya gelen yaklaşık iki bin kişi burada Almanca, Kürtçe ve Türkçe sloganlar attı.
Yapılan kısa konuşmaların ardında şehir merkezine doğru yürüyüş başladı. Gençlerin yoğun katılımının dikkat çektiği yürüyüş Türkiye’nin Stuttgart konsolosluğu önüne oturma eylemine dönüştürüldü.
Milletvekili Leyla Güven’in açlık grevinin sağlık durumunun giderek ağırlaşması ve ölüm sınırına gelmesine de dikkat çekilen eylemde “Leyla Güven’in talepleri, taleplerimizdir” mesajı verildi. (Stuttgart/EVRENSEL)