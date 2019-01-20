Afrin'de bombalı saldırı sonucu 2 kişi öldü, 24 kişi yaralandı

TSK ve Özgür Suriye Ordusu'nun 1 yıl önce "Zeytin Dalı Harekatı" adıyla operasyon başlattığı Afrin'de valilik binası yakınlarında patlama meydana geldi. Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre, patlamada 2 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre otogardan çıkan yolcu midibüsünün valilik binasına 500 metre mesafede patladığı, 4 kişinin yaşamını yitirdiği ve 11 kişinin yaralandığı belirtildi. Bu patlamadan öncede ilçe merkezinde bulunan Kawa kavşağında bir bomba düzeneğinin tespit edildiği ve incelemeler sonrası infilak ettirildiği patlamada, ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi.

Kent genelinde teyakkuz durumuna geçilirken, valilik binasının da bulunduğu saldırının yapıldığı Zeytin Dalı Bulvarı ise yaya ve araç kullanımına kapatıldı. (HABER MERKEZİ)