ABD’de binlerce kadın, Donald Trump’ı protesto etti

ABD'de bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kadınlar Yürüyüşü'ne katılan on binlerce kişi, başta Washington ve New York olmak üzere ülke genelindeki eylemlerle Donald Trump yönetiminin politikalarını protesto etti.

Başkent Washington'da Freedom Plaza civarında sabah saatlerinde bir araya gelmeye başlayan kadınlar, ellerindeki döviz ve pankartların yanı sıra attıkları sloganlarla Trump International Hotel'in önünde buluştu.

Kadınlar, burada Trump yönetiminin göç, Meksika sınırına duvar ve cinsiyet eşitliği gibi çeşitli başlıklardaki politikaları hakkında slogan atarak, yürüyüşlerine devam etti.

NEW YORK'TAKİ GÖSTERİLER

New York'taki Kadınlar Yürüyüşü'ne geçen yapılan 6 Kasım ara seçimlerinde Kongre'ye seçilerek en genç üye ünvanını alan New York eyaleti Demokrat vekili Alexandria Ocasia-Cortez de katıldı.

Manhattan Columbus Circle'a yakın Trump International Hotel ve Tower binası önünde toplanan göstericiler, burada Ocasia-Cortez'in yaptığı kadın haklarını savunan ve Trump'ın politikalarını eleştiren kısa konuşmasından sonra FogoAzul gösteri bandosu eşliğinde Bryant Park'a doğru yürüdü.

Kadınlar, ellerinde taşıdıkları Trump maskotlarının yanısıra, "Duvar'a hayır, Trump'a hayır", "Trump, hükümeti aç" yazılı pankart ve attıkları sloganlarla hükümeti protesto etti.

İlk olarak Trump'ın göreve başladığı 20 Ocak 2017'de düzenlenen Kadınlar Yürüyüşü geçen yıl da 20 Ocak günü organize edilmiş ve yüz binlerce kişi gösterilere katılarak Trump yönetimini protesto etmişti. (AA)