‘Rus uçakları İdlib’e hava saldırısı düzenledi’
Rus savaş uçaklarının cihatçıların kontrolündeki İdlib'e hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Saldırıda 2 kişinin öldüğü belirtildi.
Fotoğraf: Pixabay
Rus savaş uçaklarının cihatçıların kontrolündeki İdlib ilinin güneybatısına hava saldırısı düzenlediği belirtildi.
Anadolu Ajansı, Suriye’nin İdlib ilinin güneybatısında, Rusya’ya ait savaş uçaklarının düzenlediği saldırıda 2 sivilin yaşamını yitirdiğini, 9 sivilin yaralandığı ileri sürdü.
Yerel kaynaklara dayandırılan haberde, “Savaş uçakları İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki Han es Sübül köyüne ve Cisir eş Şuğur ilçesine bağlı Biksereye köyüne en az 3 hava saldırısı düzenledi” denildi.
Öte yandan bölgedeki cihatçı gruplara ait “Uçak Gözlem Evi”nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da, “Hava saldırısını Hımeymim Üssü’nden kalkan Rus savaş uçakları gerçekleştirdi” ifadesi yer aldı.
Diğer yandan Hama’nın kuzey kırsalındaki Latamine, Kefer Zita ilçesine, İdlib’in güneybatısında Han Es Sübül ilçesine, Temaniye beldesine, Cisir Eş Şuğur’a bağlı Bekserye ve Naciye köylerine top ve roket saldırısının da devam ettiği bildirildi.
Suriye’nin kuzeyindeki İdlib eyaletinin kontrolü Türkiye destekli cihatçı grupların yenilgisinin ardından el Kaide bağlantılı ve eski adı el Nusra olan Heyet Tahrir el Şam örgütüne geçti. Bölgede Türk Silahlı Kuvvetlerinin bulunduğu 12 gözlem noktası mevcut. (DIŞ HABERLER)