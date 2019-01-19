19 Ocak 2019 22:31

Galatasaray, MKE Ankaragücü’nü 6-0’la geçti

Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü 6-0 mağlup etti.

Galatasaray, MKE Ankaragücü’nü 6-0’la geçti

Fotoğraf: AA

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    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. ve ikinci yarının ilk haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

    Türk Telekom Stadı'nda başkent temsilcisini ağırlayan sarı-kırmızılı ekip, müsabakanın henüz 51. saniyesinde Sinan Gümüş'ün attığı golle 1-0 öne geçti.

    Etkili bir futbol ortaya koyan Galatasaray, 21. dakikada Henry Onyekuru, 26. dakikada ise Sinan Gümüş'ün kaydettiği gollerle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

    Sarı-kırmızılılar, mücadelenin ikinci yarısında da üstün bir oyun ortaya koydu. Onyekuru ile 59 ve 63. dakikalarda goller bulan Galatasaray, farkı 5'e çıkardı. Maçın 86. dakikasında Badou Ndiaye ile bir gol daha bulan sarı-kırmızılı ekip, sahadan 6-0 galip ayrıldı.

    Galatasaray, bu sonuçla ligdeki 9. galibiyetini aldı. 5 beraberlik ve 4 mağlubiyeti bulunan sarı-kırmızılılar, puanını 32'ye çıkardı ve maç fazlasıyla lider Medipol Başakşehir ile puan farkını 3'e indirdi.

    MKE Ankaragücü ise ligde 10. kez mağlup oldu ve 20 puanda kaldı.

    Galatasaray'ın iç sahadaki yenilmezlik serisi 29 maça çıktı. Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında Türk Telekom Stadı'nda mağlubiyet yüzü görmedi.

    Galatasaray, evindeki son 29 lig maçının 24'ünü kazanıp, 5'inde berabere kaldı.

    BU SEZON İKİNCİ KEZ 6 GOL ATTI

    Galatasaray, bu sezon ikinci kez bir lig maçında rakip filelere 6 gol  gönderdi. Ligin 3. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 6-0 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, MKE Ankaragücü'nü de aynı skorla geçti.

    GALATASARAY, LİGDE 5 MAÇ SONRA GOL YEMEDİ

    Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 5 maç sonra kalesini gole kapattı.

    Ligde son olarak 12. haftada 3-0 kazandığı İstikbal Mobilya Kayserispor maçında kalesinde gol görmeyen Galatasaray, sonrasındaki Atiker Konyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor karşılaşmalarında rakiplerinin gol bulmasını önleyemedi.

    ONYEKURU, HAT-TRİCK YAPTI

    Galatasaray'ın sezon başında İngiltere'nin Everton takımından kiraladığı Henry Onyekuru, ‘hat-trick’ yaparak müsabakaya damgasını vurdu.

    Sarı-kırmızılı takımda ligde 16 maçta forma giyen Nijeryalı futbolcu, MKE Ankaragücü ağlarını 3 kez havalandırarak, toplam 9 gole ulaştı.

    Ligde ilk yarının son haftasındaki Demir Grup Sivasspor müsabakasında 2 gol atan Onyekuru, ikinci yarının ilk haftasında da fileleri 3 kez havalandırdı. Başarılı oyuncu, bu kulvardaki son 2 müsabakasına 5 gol sığdırdı.

    Öte yandan Onyekuru, profesyonel kariyerinde ilk kez bir maçta 3 gol attı.

    SİNAN GÜMÜŞ, 145 GÜN SONRA GOL ATTI

    Galatasaraylı futbolcu Sinan Gümüş, ligde 145 gün sonra fileleri havalandırdı.

    Bu sezonki 12. lig maçında forma giyen 25 yaşındaki hücum oyuncusu, MKE Ankaragücü karşılaşmasında attığı 2 golle galibiyetin mimarlarından oldu.

    Süper Lig'de bu sezon 3 gole ulaşan Sinan, son golünü 145 gün önce 3. haftadaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında atmıştı.

    EMRE TAŞDEMİR'İN İLK HEYECANI

    Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Emre Taşdemir, ilk resmi maçına çıktı.

    Bursaspor ile yollarını ayırmasının ardından Galatasaray'a imza atan 23 yaşındaki sol bek, sarı-kırmızılı formayı ilk kez MKE Ankaragücü maçında giydi.

    Müsabakaya yedekler arasında başlayan Emre, 71. dakikada Martin Linnes'in yerine oyuna dahil oldu.

    Daha önce Galatasaray A takım formasını Türkiye Kupası maçlarında terleten 19 yaşındaki savunma oyuncusu Gökay Güney de 84. dakikada Maicon Roque'nin yerine oyuna dahil olarak ilk kez bir Süper Lig maçında forma giydi.

    BELHANDA, CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

    Süper Lig'de bu sezon gördüğü 3 sarı kart nedeniyle MKE Ankaragücü müsabakası öncesinde ceza sınırında olan Belhanda, karşılaşmanın 21. dakikasında hakem Alper Ulusoy tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

    Cezalı duruma düşen tecrübeli orta saha oyuncusu, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda yapılacak Göztepe mücadelesinde forma giyemeyecek.

    MKE Ankaragücü'nde ise gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Tiago Pinto, 19. haftadaki Aytemiz Alanyaspor müsabakasında yer alamayacak.

    FORVET İSTEĞİ SÜRDÜ

    Galatasaraylı taraftarlar, henüz forvet transferi yapılamaması nedeniyle maç öncesi gösterdiği tepkiye devam etti.

    Maç içinde takımlarını destekleyen taraftarlar, müsabakanın bitiş düdüğüyle birlikte, “Forvet istiyoruz” şeklinde tezahüratta bulundu. (AA)

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