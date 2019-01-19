19 Ocak 2019 22:10Son Düzenlenme Tarihi: 19 Ocak 2019 23:11
Avcılar'daki bir dondurma fabrikasında yangın çıktı
İstanbul Avcılar’da bir dondurma fabrikasında yangın çıktı. Fabrikanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Fotoğraf: AA
İstanbul Avcılar'da bir dondurma fabrikasının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Ambarlı Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi Ambarlı Kavşağı üzerinde bulunan bir dondurma fabrikasının çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çevre ilçelerden itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçilerin fabrikadan tahliye edildiği öğrenildi. (İstanbul/AA)
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